Обвиняемый в убийстве политика Вальтера Любке признал вину в суде

На судебном заседании по делу об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke) в среду, 5 августа, основной подозреваемый - Штефан Эрнст (Stephan Ernst) - признал свою вину.

Во время слушания в высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне адвокат 46-летнего гражданина Германии заявил от лица своего подзащитного, что тот признает, что совершил смертельный выстрел в политика.

Обвинение по делу об убийстве Вальтера Любке было предъявлено Штефану Эрнсту и его предполагаемому сообщнику Маркусу Х. (Markus H.) в апреле.

Обстоятельства убийства политика Вальтера Любке

Как следует из текста обвинения, поздним вечером 1 июня 2019 года Эрнст пришел к дому 65-летнего Вальтера Любке с намерением убить политика. Любке в это время находился на террасе. С близкого расстояния Эрнст выстрелил ему в голову, от ранений глава административного округа Кассель скончался. Решающими мотивами для этого преступления стали расистские, ксенофобские и националистические убеждения Эрнста, полагает федеральная прокуратура.

Незадолго до убийства Вальтер Любке подвергался в соцсетях агрессивным атакам из-за своего отношения к беженцам и миграционной политике.

Штефан Эрнст известен полиции с 1990 годов как правый экстремист, уже совершивший ряд преступлений. В 1993 году он с самодельным взрывным устройством напал на центр для размещения лиц, просящих убежище, за что был приговорен к лишению свободы без права на досрочное освобождение.

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