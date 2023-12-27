Для участников "Маяковских чтений" требуют до 7 лет колонии

Артема Камардина и Егора Штовбу обвиняют в призывах к антигосударственной деятельности. На поэтическом вечере в Москве в сентябре 2022 года Камардин читал стихи о Донбассе.

По делу о "Маяковских чтениях" обвинение запросило у суда приговорить Артема Камардина к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, а Егора Штовбу к шести годам в колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент "Медиазоны" из зала Тверского районного суда Москвы в среду, 27 декабря.

Обоих молодых людей обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, и в возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства в составе организованной группы.

Семь лет колонии за стихи о Донбассе

Камардин и Штовба 25 сентября 2022 года участвовали в "Маяковских чтениях" - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Камардин прочитал стихи о Донбассе. На следующий день после чтений его задержали, избили и, по его словам, изнасиловали гантелью сотрудники полиции, после чего его заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями вскоре после этого появилось в Telegram-канале "112", близком к силовикам.

Первоначально против Камардина и Штовбы возбудили дело об унижении членов "вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", отмечает "Медиазона". В марте 2023 года обвинение изменили на статью о призывах к антигосударственной деятельности. По версии следствия, преступление Камардина заключалось в том, что он в своем стихе рекомендовал не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу назвали его соучастником.

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