Обвинение просит для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы

Политик находится под арестом с апреля 2022 года. В отношении Владимира Кара-Мурзы заведено три уголовных дела. В заключении его здоровье резко ухудшилось.

Обвинение запросило для оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы, сообщили его адвокаты Мария Эйсмонт и Вадим Прохоров в четверг, 6 апреля. "Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать", - подчеркнула Эйсмонт. По ее словам, прения сторон в суде еще не закончены и продолжатся 7 апреля. Процесс по делу Кара-Мурзы проходит в закрытом режиме.

За время нахождения под стражей Кара-Мурза потерял 17 килограммов, отметила Эйсмонт. Второй защитник оппозиционера, Прохоров, 28 марта сообщил, что у Кара-Мурзы отнимаются уже обе ступни из-за диагностированной у него полинейропатии ног. По мнению адвоката, эта патология развилась у политика вследствие двух его отравлений в 2015 и 2017 годах, а пребывание в следственном изоляторе в целом и в карцере в феврале обострило ситуацию.

Как указал Прохоров, полинейропатия ног, согласно постановлению правительства, входит в число диагнозов, с которыми человека нельзя держать в заключении. "Насколько я понимаю, это мало интересует председательствующего судью", - добавил юрист. Московский городской суд 6 марта продлил арест Кара-Мурзы на полгода.

Обвиняемый по статьям о "фейках" про армию РФ и госизмене

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Предположительно причиной стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине. США ввели персональные санкции в отношении лиц, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав оппозиционера.

В настоящий момент Кара-Мурза, который, кроме российского, имеет еще и британское гражданство, проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, о государственной измене и об осуществлении деятельности "нежелательной" организации (политик был координатором движения "Открытая Россия").

Сам Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

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