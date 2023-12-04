Прокурор просит для экс-министра РФ Абызова 19,5 лет тюрьмы
Преображенский районный суд Москвы завершил судебное следствие по делу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов, обвиняемых в участии и создании преступного сообщества и иных преступлениях. Об этом пишут российские СМИ в понедельник, 4 декабря. "В ходе прений сторон прокурор попросил признать Абызова виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначить наказание в виде 19 лет и шести месяцев колонии строгого режима с запретом на 5 лет занимать госдолжности", - сообщили представителям медиа РФ в суде.
Кроме того, экс-министра просят оштрафовать на 470 миллионов рублей. Абызова обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Сам он вину отрицает. Прокурор также отметил, что на иждивении у Абызова - четыре малолетних ребенка и пожилая мать.
Сообщникам Абызова прокурор просит дать от 7 лет до 18,5 года колонии и назначить штрафы в размере от 1 млн до 460 млн рублей за участие в преступном сообществе, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, коммерческий подкуп и легализацию денег.
Абызов был арестован в 2019 году
По мнению следствия, чиновник заключил серию фиктивных сделок и приобрел по завышенной стоимости акции нескольких энергетических компаний. Прибыль от фиктивных сделок он переводил в валюту через сеть офшоров. По данным российских агентств, часть активов Абызова была арестована. Кроме того, в доход государства с него уже были взысканы более 126 млн долларов США (117 млн евро).
Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам деятельности Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его ведомство должно было обеспечивать прозрачность государственной деятельности для общества и бизнес-кругов. До этого он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях РФ и был членом правления РАО "ЕЭС России". Абызов входил в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes, издание оценивало его состояние до ареста в 600 млн долларов.
По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно с Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество. Абызову и его сообщникам вменяется в вину похищение 4 млрд рублей у АО "Сибирская энергетическая компания" и Региональных электрических сетей. Украденные деньги они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра.
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