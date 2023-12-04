Прокурор просит для экс-министра РФ Абызова 19,5 лет тюрьмы

Михаила Абызова обвиняют по пяти уголовным статьям, включая мошенничество в особо крупном размере. Бывшего министра по вопросам Открытого правительства могут оштрафовать почти на полмиллиарда рублей.

Преображенский районный суд Москвы завершил судебное следствие по делу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов, обвиняемых в участии и создании преступного сообщества и иных преступлениях. Об этом пишут российские СМИ в понедельник, 4 декабря. "В ходе прений сторон прокурор попросил признать Абызова виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначить наказание в виде 19 лет и шести месяцев колонии строгого режима с запретом на 5 лет занимать госдолжности", - сообщили представителям медиа РФ в суде.

Кроме того, экс-министра просят оштрафовать на 470 миллионов рублей. Абызова обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Сам он вину отрицает. Прокурор также отметил, что на иждивении у Абызова - четыре малолетних ребенка и пожилая мать.

Сообщникам Абызова прокурор просит дать от 7 лет до 18,5 года колонии и назначить штрафы в размере от 1 млн до 460 млн рублей за участие в преступном сообществе, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, коммерческий подкуп и легализацию денег.

Абызов был арестован в 2019 году

По мнению следствия, чиновник заключил серию фиктивных сделок и приобрел по завышенной стоимости акции нескольких энергетических компаний. Прибыль от фиктивных сделок он переводил в валюту через сеть офшоров. По данным российских агентств, часть активов Абызова была арестована. Кроме того, в доход государства с него уже были взысканы более 126 млн долларов США (117 млн евро).

Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам деятельности Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его ведомство должно было обеспечивать прозрачность государственной деятельности для общества и бизнес-кругов. До этого он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях РФ и был членом правления РАО "ЕЭС России". Абызов входил в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes, издание оценивало его состояние до ареста в 600 млн долларов.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно с Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество. Абызову и его сообщникам вменяется в вину похищение 4 млрд рублей у АО "Сибирская энергетическая компания" и Региональных электрических сетей. Украденные деньги они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра.

Смотрите также: