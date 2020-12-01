Обвинение Навального в призывах к экстремизму: что происходит

Утром во вторник, 1 декабря, государственное ТАСС написало со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, что следователи проверяют на наличие призывов к экстремизму заявления Алексея Навального, сделанные в эфире "Эха Москвы" 27 апреля. Тогда политик рассказывал о своей программе по поддержке граждан во время пандемии "Пять шагов для России". По словам источника ТАСС, следствие считает, что в этом выступлении оппозиционер призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.

Реакция Навального на информацию ТАСС

Первым на новость отреагировал сам Алексей Навальный. Он заявил, что Владимир Путин таким образом хочет помешать ему вернуться в Россию. "Мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами”, - написал оппозиционер.

Алексей Навальный с супругой Юлией во время лечения в клинике "Шарите"

Судя по всему, внимание следователей привлек следующий фрагмент из выступления Навального 27 апреля. На реплику ведущего о том, власти России - даже если и собирались это сделать - откажутся принимать те меры против пандемии коронавируса, которые озвучил Навальный, он ответил так: "Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, - такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом".

Сейчас Алексей Навальный находится в Германии, где проходит курс реабилитации после лечения в берлинской клинике "Шарите". Туда его, напомним, доставили из России в конце августа с признаками отравления. Проведя по просьбе "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок".

Следственный комитет и Венедиктов не в курсе

Следом выступил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который заверил DW, что пока в редакции не было никаких следственных проверок. В самих же высказываниях в передаче от 27 апреля Венедиктов, по его словам, не видит противоправных призывов.

Алексей Венедиктов, январь 2017 года

"Сегодня я пересмотрел и переслушал тот эфир и не нашел в нем, учитывая контекст, никакого экстремизма. Поэтому я считаю, что эту историю надо помещать в общий контекст взаимоотношений Алексея Навального с властями и правоохранительными органами РФ. В данном случае этот эфир не имеет никакого отношения к Уголовному кодексу", - пояснил DW главный редактор "Эха Москвы". По его выражению, если дело все-таки возбудят, в редакцию должны будут обратиться как минимум за разъяснениями, как Навальный попал в эфир. Пока что такие обращения не поступали.

К вечеру 1 ноября Следственный комитет (СК) РФ опубликовал опровержение информации о том, что им по высказываниям Алексея Навального проводятся какие-либо проверки. А также посоветовал СМИ использовать "только проверенные, не анонимные источники".

Но вскоре уже RT со ссылкой на анонимный источник сообщило, что проверку высказываний Навального начал не СК, а Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Реакции от этой структуры пока не последовало.

Угроза или ошибка: почему СК опубликовал опровержение

По мнению политолога Александра Кынева, вброс новости о проверках и опровержения этой информации - не что иное, как "осознанное символическое действие" со стороны российских властей.

Александр Кынев

"Главной целью было обратить публичное внимание и послать недвусмысленный публичный сигнал: "В Россию не возвращайся". Мол, дело появилось один раз, может появится и второй. Такой вот прозрачный превентивный намек", - считает Кынев. Пока что, с учетом репутации Навального и истории с его недавним отравлением, власти имиджево не могут себе позволить реальное возбуждение дела против оппозиционера, полагает политолог.

С ним согласен и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. По его словам, никаких законных оснований для привлечения Алексея Навального к ответственности за произнесенную фразу нет и возбудить дело было бы крайне сложно. "Хотя, конечно, мы понимаем, что в России нужную экспертизу всегда можно будет сделать. В таком случае Алексею может грозить до трех лет лишения свободы. Но пока что это выглядит как угроза, чтобы он не возвращался в страну", - добавил Пивоваров.

Можно ли в высказываниях Навального найти признаки экстремизма

Законодательство о противодействии экстремистской деятельности существует в России с 2002 года. По данным "Агоры", ежегодно в России возбуждается около 600 административных и уголовных дел, связанных с его нормами.

"В случае Навального, как это нередко бывает, речь шла бы о целенаправленном преследовании. Это не то, что полиция или Следственный комитет сначала определили какие-то наиболее опасные высказывания, а затем искали авторов. В России сначала определяют авторов среди оппозиционных активистов, тех, кто выходил на улицы, а потом их преследуют", - пояснил DW Кирилл Коротеев, глава международной практики правозащитной группы "Агора".

По его словам, при желании в России дело об экстремизме можно было бы возбудить из-за любого высказывания или комментария в Youtube на канале Навального. А российские следственные органы и судьи, считает Коротеев, не будут оценивать правовые аспекты фразы Навального, как того требует Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Более ранние приговоры по "экстремистским" статьям в России уже заканчивались рассмотрением дел в ЕСПЧ, который находил нарушение права на свободу выражения мнений.

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