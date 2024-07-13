  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаАвстралия

Обвинения в шпионаже: премьер Австралии отверг критику РФ

Александра Иванова
13 июля 2024 г.

После задержания в Австралии по подозрению в шпионаже супругов с российскими корнями посольство РФ заявило об "антироссийской паранойе". Премьер Альбанезе призвал Москву "воздержаться".

https://p.dw.com/p/4iFnV
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе (фото из архива)
Энтони Альбанезе (фото из архива)Фото: Lukas Coch/dpa/AAP/picture alliance

"Как насчет того, чтобы попытаться прекратить вмешательство во внутренние дела других суверенных государств... Россия может получить это сообщение. Воздержитесь", - так отреагировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на утверждение посольства РФ о том, что в его стране пытаются "запустить очередную волну антироссийской паранойи". Заявление Альбанезе, сделанное в субботу, 13 июля, касается задержания в Австралии по подозрению в подготовке преступного акта шпионажа супружеской пары с российскими корнями - Киры и Игоря Королевых.

"Это страна, которая не уважает международное право, и к ней следует относиться с презрением, что я и делаю", - добавил премьер Австралии, подразумевая РФ. Его слова приводит медиакомпания ABC.

Попытка переслать секретную информацию

Накануне австралийская полиция объявила о задержании двух граждан страны российского происхождения, подозреваемых в шпионаже в пользу России. 40-летняя Кира Королева работала специалистом по информационным системам в австралийской армии в звании рядового и имела допуск к секретной информации. По версии следствия, она отправилась в "недекларированную поездку в Россию". Оттуда она попросила мужа,  62-летнего Игоря Королева, зайти в ее рабочий аккаунт и отправить "определенную информацию" на ее личную почту. 

Как передает ABC со ссылкой на источники, Австралийская разведывательная организация по вопросам безопасности (ASIO) следила за парой в течение неопределенного периода времени, и в итоге дело было передано в Федеральную полицию Австралии (AFP), чтобы та подготовила дело, отвечающее стандартам доказательной базы для судебного преследования.

Обвинение в подготовке к шпионажу

Как выяснили журналисты, в обвинительном листе Игоря Королева указано, что он "поддерживал отношения с членами или филиалами разведывательных служб Российской Федерации" с целью обмена информацией. Киру Королеву министерство обороны Австралии отстранило от службы и аннулировало ее доступ к базам и информационным системам.

12 июля супруги Королевы по отдельности предстали перед магистратским судом Брисбена. Ни один из них не просил об освобождении под залог, оба остаются под стражей. Рассмотрение их дел было отложено до 20 сентября, пишет ABC.

Паре грозит до 15 лет лишения свободы. Их подозревают по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу. Более серьезная статья "шпионаж" требует прямой доказанной связи с иностранным государством и грозит тюремным заключением вплоть до пожизненного. "Поскольку расследование продолжается, дополнительные обвинения могут быть предъявлены позднее", - сообщили в полиции.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

1 апреля Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) отмечает свое 60-летие. В фотогалерее DW - о самых громких шпионских скандалах в истории спецслужб разных стран.
Политика31 марта 2016 г.8 фото
external

Стоит ли немцам бояться российских диверсий - интервью с членом комитета по контролю за спецслужбами

Стоит ли немцам бояться российских диверсий - интервью с членом комитета по контролю за спецслужбами

В Германии недавно арестовали двух мужчин - по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России и возможной подготовке диверсий в ФРГ. Депутат бундестага (фракция СвДП), член парламентского комитета по контролю за спецслужбами Александер Мюллер рассказал DW о шпионской активности РФ и опасениях по поводу диверсий в Германии.
Политика27 мая 2024 г.05:56 мин.
external

Глава Федерального ведомства по охране конституции: РФ постоянно проводит шпионскую деятельность в ущерб интересам Германии

Глава Федерального ведомства по охране конституции: РФ постоянно проводит шпионскую деятельность в ущерб интересам Германии

"Страна, которая готова вести войну самыми жестокими средствами, не чурается и диверсий", - говорит Томас Хальденванг, глава Федерального ведомства по охране конституции, о России.
Политика24 апреля 2024 г.13:31 мин.
Показать еще