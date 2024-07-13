Обвинения в шпионаже: премьер Австралии отверг критику РФ

После задержания в Австралии по подозрению в шпионаже супругов с российскими корнями посольство РФ заявило об "антироссийской паранойе". Премьер Альбанезе призвал Москву "воздержаться".

"Как насчет того, чтобы попытаться прекратить вмешательство во внутренние дела других суверенных государств... Россия может получить это сообщение. Воздержитесь", - так отреагировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на утверждение посольства РФ о том, что в его стране пытаются "запустить очередную волну антироссийской паранойи". Заявление Альбанезе, сделанное в субботу, 13 июля, касается задержания в Австралии по подозрению в подготовке преступного акта шпионажа супружеской пары с российскими корнями - Киры и Игоря Королевых.

"Это страна, которая не уважает международное право, и к ней следует относиться с презрением, что я и делаю", - добавил премьер Австралии, подразумевая РФ. Его слова приводит медиакомпания ABC .

Попытка переслать секретную информацию

Накануне австралийская полиция объявила о задержании двух граждан страны российского происхождения, подозреваемых в шпионаже в пользу России. 40-летняя Кира Королева работала специалистом по информационным системам в австралийской армии в звании рядового и имела допуск к секретной информации. По версии следствия, она отправилась в "недекларированную поездку в Россию". Оттуда она попросила мужа, 62-летнего Игоря Королева, зайти в ее рабочий аккаунт и отправить "определенную информацию" на ее личную почту.

Как передает ABC со ссылкой на источники, Австралийская разведывательная организация по вопросам безопасности (ASIO) следила за парой в течение неопределенного периода времени, и в итоге дело было передано в Федеральную полицию Австралии (AFP), чтобы та подготовила дело, отвечающее стандартам доказательной базы для судебного преследования.

Обвинение в подготовке к шпионажу

Как выяснили журналисты, в обвинительном листе Игоря Королева указано, что он "поддерживал отношения с членами или филиалами разведывательных служб Российской Федерации" с целью обмена информацией. Киру Королеву министерство обороны Австралии отстранило от службы и аннулировало ее доступ к базам и информационным системам.

12 июля супруги Королевы по отдельности предстали перед магистратским судом Брисбена. Ни один из них не просил об освобождении под залог, оба остаются под стражей. Рассмотрение их дел было отложено до 20 сентября, пишет ABC.

Паре грозит до 15 лет лишения свободы. Их подозревают по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу. Более серьезная статья "шпионаж" требует прямой доказанной связи с иностранным государством и грозит тюремным заключением вплоть до пожизненного. "Поскольку расследование продолжается, дополнительные обвинения могут быть предъявлены позднее", - сообщили в полиции.