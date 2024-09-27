Обвиняемому в покушении на Прилепина запросили пожизненное

Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля провоенного общественного деятеля и писателя Захара Прилепина, российская прокуратура предлагает приговорить к пожизненному сроку в колонии особого режима. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил корреспондент "Медиазоны" из зала 2-го Западного окружного военного суда. Прокурор Надежда Тихонова назвала "колоссальной" общественную опасность преступления и отметила "прочные антисоциальные установки и общественно опасные интересы" у обвиняемого.

В свою очередь адвокат попросила прекратить уголовное преследование Пермякова по соответствующим эпизодам, пишет "Медиазона". Защитница также попросила учесть, что Пермяков не судим, "вопреки доводам обвинения" полностью признал вину и "активно способствовал раскрытию преступления", а его мать имеет ряд хронических заболеваний, в связи с чем адвокат просит суд назначить Пермякову наказание, "которое в данных условиях минимально возможно".

Обвиняемый Пермяков высказываться не стал. Пострадавший Прилепин отказался участвовать в прениях и попросил назначить Пермякову наказание "согласно законодательству". Суд должен огласить приговор 30 сентября.

Прилепин был ранен в начале мая 2023 года в результате взрыва автомобиля

Автомобиль прокремлевского писателя Захара Прилепина Audi Q7 взорвался 6 мая в деревне Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва Прилепин был ранен, его водитель Александр Шубин погиб. Прилепин возвращался в Москву после визита в Донбасс и пересек пропускной пункт на приграничной территории. После того как он вернулся в машину после обеда, произошел взрыв.

В тот же день в зоне лесополосы недалеко от места совершения преступления был задержан Александр Пермяков, у которого нашли паспорта России и Украины и поддельный паспорт Казахстана, неподалеку - боевой пистолет с глушителем, пластырь, пять сим-карт, две банковские карты, наличные рубли и гривны, фонарь, компас, огниво, и лист с десятью телефонными номерами и именами.

В ОВД Пермяков во всем признался. Экспертиза установила, что в момент задержания на его руках оставались следы взрывчатого вещества гексогена. "Медиазона" уточняет также, что после задержания Пермяков сожалел о смерти Шубина, но и жалел также, что не погиб Прилепин.