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Обвиняемому в утечке документов Пентагона дали 15 лет тюрьмы

Роман Сулима
13 ноября 2024 г.

Военнослужащего Нацгвардии США Джека Тейшейру, обвиняемого в разглашении секретных военных документов о войне в Украине, приговорили к 15 годам лишения свободы. Ранее он признал вину.

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Арест Джека Тейшейры 13 апреля 2023 года в Дайтоне, штат Массачусетс
Арест Джека Тейшейры (в футболке и шортах) 13 апреля 2023 года в Дайтоне, штат Массачусетс (фото из архива)Фото: WCVB-TV/AP/picture alliance

22-летний военный IT-специалист США Джек Тейшейра был приговорен к 15 годам тюрьмы за публикацию в открытом доступе секретной информации о национальной обороне его страны, в том числе за разглашение секретных военных документов, касающихся войны в Украине. Приговор военнослужащему Национальной гвардии штата Массачусетс был оглашен федеральным судьей во вторник, 12 ноября. В суде Тейшейра никак не отреагировал на вынесение приговора.

"Джек Тейшейра неоднократно делился секретной информацией о национальной обороне в социальных сетях, чтобы произвести впечатление на анонимных друзей в интернете", - заявил министр юстиции Меррик Гарланд. По словам окружного прокурора Джошуа Леви, он несет ответственность за одну из самых значительных утечек разведывательной информации в истории США, которая нанесла "чрезвычайно серьезный и долговременный ущерб" Соединенным Штатам, что поставило под угрозу других военнослужащих и испортило отношения США с их союзниками.

В марте 2024 года, почти через год после своего ареста, Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже.

Утечка разведанных США по войне в Украине

Джек Тейшейра, который поступил на службу в Национальную гвардию в сентябре 2019 года, а в 2021 году получил официальный допуск к просмотру сверхсекретных правительственных документов, был задержан 13 апреля 2023 года в связи с утечкой секретных документов, которые всплыли в чат-группе Thug Shaker Central на популярной среди геймеров социальной медиаплатформе Discord. По данным властей США, Тейшейра впервые разместил там секретную информацию в октябре 2022 года.

По данным газеты The New York Times, первые публикации секретных данных, к которым был причастен Тейшейра, произошли еще в феврале 2022 года. Уже спустя менее 48 часов после агрессивного вторжения РФ в Украину пользователь, чей профиль совпадает с профилем Тейшейры, написал в другой чат-группе на Discord, что он "видел отчет Пентагона, в котором говорится, что для вторжения используется примерно третья часть сил (ВС РФ. - Ред.)". Пользователь добавил, что он служит в разведывательном подразделении ВВС США. В других сообщения Тейшейра делился сведениями о том, какие страны оказывают военную помощь Украине, и размещал разведданные о планах боевых действий.

Из-за этой масштабной утечки секретных данных дисциплинарным взысканиям были подвергнуты 15 сослуживцев Тейшейры из 102-го разведывательного крыла Национальной гвардии на базе Отис в Массачусетсе. Внутреннее расследование ВВС США показало, что они не приняли мер, необходимых для предотвращения утечки.

 

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