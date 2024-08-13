Обвиняемого в США в кибермошенничестве россиянина освободили

По данным следствия, россиянин Павел Кублицкий и казах Александр Ходырев были администраторами платформы WWH в теневом сегменте интернета - даркнете.

Павел Кублицкий - россиянин, обвиняемый в США в кибермошенничестве, был освобожден под залог. Об этом поздним вечером понедельника, 12 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные в электронной базе Федерального суда Среднего округа штата Флорида.

По версии следствия, россиянин Кублицкий и проходящий по тому же делу гражданин Казахстана Александр Ходырев причастны к деятельности платформы WWH в теневом сегменте интернета - даркнете. Указывается, что на данной платформе "приобретались украденные номера банковских счетов, поддельные документы, нанимались хакеры".

Власти США имели основания полагать, что Кублицкий и Ходырев являлись администраторами этой платформы. Обвинение, выдвинутое против них, касалось "сговора с целью торговли несанкционированными устройствами доступа и владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа".

Онлайн-издание РБК уточняет , что сумма залога, уплаченного для освобождения Павла Кублицкого, составила 100 тысяч долларов США. Как пишут СМИ, россиянин "может покидать место жительства только по медицинским причинам, в случае вызова в суд, в связи с визитами адвоката, а также для посещения религиозных служб". Кроме того, Павел Кублицкий обязан "сдать все паспорта и проездные документы", ему нельзя пользоваться смартфоном.