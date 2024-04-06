Напавшего на губернатора Мурманской области арестовали

Житель Апатитов, обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, арестован на два месяца. Заседание суда прошло в больничной палате.

Кировский городской суд арестовал до 5 июня жителя Апатитов Александра Быданова, обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщают российские информагентства в субботу, 6 апреля.

Выездное заседание суда по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме в палате Апатитско-Кировской городской больницы, куда Быданова привезли на кровати. Мужчина не может самостоятельно передвигаться, пишет "Коммерсант", потому что был ранен в ногу при задержании. По данным издания, он останется в больнице под охраной.

Перед началом заседания Быданов заявил журналистам, что сожалеет о содеянном и готов извиниться. По его словам, причиной нападения на Чибиса стало "стечение обстоятельств".

Первое за 15 лет покушение на главу региона в РФ

На губернатора Мурманской области напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты в местном Дворце культуры. Чибис был ранен ножом в живот, его госпитализировали и прооперировали. Нападавший был задержан на месте, в ходе задержания ему прострелили ногу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Как сообщил Следственный комитет РФ, на допросе задержанный сказал, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя и не был знаком с ним лично.

Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на главу российского региона, отмечает РБК. Последней такой атакой до ранения мурманского губернатора было нападение на кортеж возглавлявшего Ингушетию Юнус-Бека Евкурова в 2009 году.

Чибиса критиковали за "реновацию" в регионе

Андрей Чибис - член партии "Единая Россия", он занимает пост губернатора Мурманской области с сентября 2019 года. До соответствующих выборов президент РФ Владимир Путин назначил Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Предшественницей Чибиса на посту была Марина Ковтун, но в марте 2019 года она попросила Путина об отставке, что произошло наряду с другими подобными просьбами от ряда глав регионов РФ - российские СМИ называют подобные тенденции жаргонным словом "губернаторопад".

Во время правления Чибиса в Мурманской области началась так называемая "реновация", которая в том числе затронула порты и закрытые военные городки в регионе. В 2023 году в правительстве РФ отмечали недостаточную скорость проведения этих мероприятий в Мурманской области, писал ранее РБК. При этом Чибис на соответствующем заседании заявил, что на эти меры потребуется как минимум 283,5 млрд рублей.

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