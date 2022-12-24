Российский обстрел Херсона и другие события 304-го дня войны

На 304-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 24 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российский обстрел Херсона: 10 погибших

В результате российского обстрела Херсона утром 24 декабря погибли как минимум 10 человек, еще более 50 человек пострадали, сообщили украинские власти.

Всего было зафиксировано 74 обстрела, из них - 36 в самом Херсоне, рассказал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. "Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", - написал Янушевич в соцсетях.

"На этот момент у нас 55 раненых и 10 погибших в результате удара по центру города. Из раненых 18 находятся в тяжелом состоянии", - рассказал он в эфире украинского национального телемарафона. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с последствиями ударов. "Херсон. Утром в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - написал Зеленский.

Украина на фоне удара по Херсону призывает усилить военную поддержку

Армия Украины сможет предотвращать трагедии, подобные херсонской, если у нее будет "больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и больше дальнобойных боеприпасов", написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. Он также назвал сегодняшний удар по Херсону "очередным военным преступлением" и "местью его жителям, которые оказывали отпор оккупации и доказали всему миру, что Херсон - это Украина".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал страны Запада усилить поддержку Киева после сегодняшнего удара. "Рождественский сочельник. Террористический удар России по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовятся к праздничному ужину, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и постоянная поддержка, чтобы победить", - написал он в Twitter.

Россия израсходовала треть дронов из Ирана, у РФ не хватает боеприпасов

Россия использовала уже 540 из 1700 купленных ею у Ирана дронов-камикадзе Shahed. Такую оценку привел начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете The New York Times. Он заявил, что украинская ПВО сбивает большинство этих дронов до того, как они успевают долететь до цели.

По словам Буданова, Кремль продолжает свои попытки добиться от Ирана также поставок баллистических ракет, однако в Тегеране пока не решаются на это, опасаясь увеличения санкционного давления на страну.

Иран, планируя увеличить объемы (поставок. - Ред.) вооружений для России, "демонстративно унижает" институт международных санкций, написал в Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам уничтожения производств и арестов поставщиков", - уверен он.

Несмотря на пополнение своей группировки в Украине "десятками тысяч резервистов" российские силы не могут вести наступательные операции из-за недостатка боеприпасов, утверждает министерство обороны Великобритании. Россия сократила частоту массированных ударов по инфраструктуре Украины до одного раза в неделю из-за нехватки крылатых ракет, пишет британское ведомство. Даже для продолжения оборонительных операций вдоль протяженного фронта ВС РФ требуется расходовать ежедневно "значительное" количество артиллерийских снарядов и ракет, отмечается в сообщении британского министерства.

Поздравления с Рождеством на фоне войны

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря. "Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей", - сказал Зеленский.

"Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами", - закончил поздравление президент.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал сограждан и дальше проявлять солидарность с Украиной. "До тех пор пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению", - заявил он. Президент Германии обозначил четкие границы для возможного мирного соглашения с Россией: "Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов". По его словам, такой мир "еще не осязаем".

О войне в своих рождественских выступления говорили и священнослужители Германии. Мюнхенский архиепископ, кардинал Римско-католической церкви Райнхард Маркс (Rheinhard Marx) в своей речи напомнил об оправданной обороне с оружием со стороны Украины. "Заповедь "не убий" означает также, что нельзя просто смотреть, как посреди Европы убивают невинных и беззащитных людей", - заявила председатель Совета Евангелической церкви (EKD) Аннетте Куршус (Annette Kurschus), которая поддержала помощь Украине в виде поставок оружия.

США призвали Путина вывести войска из Украины после признания войны

США призвали президента России Владимира Путина "признать реальность" и вывести войска из Украины, после того, как он на пресс-конференции после заседания Госсовета впервые назвал происходящее "войной". "С 24 февраля Соединенные Штаты и весь остальной мир знали, что путинская "специальная военная операция" была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней Путин назвал войну тем, чем она является. В качестве следующего шага в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя его войска из Украины", - цитирует агентство AFP слова представителя Госдепа.

В ведомстве добавили, что агрессия РФ против соседней страны, как бы Путин ее ни называл, "привела к смертям, разрушениям и хаосу". "Народ Украины, без сомнения, не находит утешения в том, что Путин констатирует очевидное, как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники были убиты в ходе путинской войны", - подчеркивают в Госдепе США.

В Киеве прекратят работу наземного электротранспорта

В Киеве из-за дефицита электроэнергии прекратили работу трамваев и троллейбусов, заменив их на всех маршрутах автобусами, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время Евросоюз на фоне энергетического кризиса в Украине поставил стране уже 1000 генераторов, сообщил еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич. "Механизм гражданской защиты ЕС позволил доставить в страну уже почти 78 тыс. тонн помощи", - написал он в Twitter.

В Харькове переименовали театр имени Пушкина

Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина переименовали, убрав из его названия слово "русский" и имя поэта. Решение об этом утвердили депутаты Харьковского облсовета, сообщил в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов.

"Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим памятникам Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей, - написал Синегубов. - Только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел: тогда россияне повредили помещения художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери".

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