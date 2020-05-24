Общее число погибших от COVID-19 в России превысило 190 тыс.

Общее число умерших от коронавируса в России превысило отметку в 190 тыс. человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в четверг, 9 сентября. За последние сутки от коронавируса умерли 794 пациента, отмечается в сообщении штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 18 тыс. 380 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 375 без клинических проявлений", - рассказал представитель оперативного штаба.

За сутки от инфекции умерли 794 пациента, из них 52 - в Москве. Выздоровели и были выписаны от коронавируса 19 тыс. 639 человек.

Прогноз Счетной палаты

Количество заразившихся коронавирусом в России за второе полугодие 2021 года может достичь 3,925 млн человек. Такой прогноз министерства здравоохранения был озвучен в докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета в первом полугодии, опубликованном 25 августа.

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