На 435-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 4 мая (время московское).

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал образовать новые партнерские связи между городами обеих стран. На этом уровне помощь часто удается организовать быстрее, чем на более высоком, объяснил дипломат в ходе посещения парламента земли Бранденбург, приведя в качестве примера возможность на месяц привезти украинских школьников в Бранденбург на отдых или тренировки спортивных команд. Кроме того, посол призвал жителей этой германской земли поддержать экономику Украины целенаправленной покупкой украинских товаров.

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Нидерланды обсуждают с Великобританией и Данией поставку военных самолетов Украине, сообщил нидерландский премьер-министр Марк Рютте. Единой позиции пока не удалось достичь, но это лишь вопрос времени, выразил уверенность Рютте. Глава нидерландского правительства привел в пример передачу Киеву самоходных артиллерийских установок и танков Leopard 2. Подобные операции "требуют времени", но сейчас в Украине есть и САУ, и Leopard 2, подчеркнул он.

ОБСЕ: Вывоз украинских детей - военное преступление России

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Россия совершила военное преступление, вывозя украинских детей из Украины, говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Депортации в Россию и на территории, контролируемые РФ, также могут считаться преступлениями против человечности, отмечается в документе. "Точные цифры пока остаются неясными, однако факт масштабных перемещений не оспаривается ни Украиной, ни Россией", - подчеркнули трое экспертов по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес Москвы.

В ОБСЕ призвали Россию немедленно прекратить вывоз детей из Украины и указали, что Международный уголовный суд тоже расследует этот вопрос. В марте суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию.

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Киев намерен после освобождения аннексированного Крыма в индивидуальном порядке выдворять россиян, приехавших на полуостров после его аннексии, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в беседе с агентством "Укринформ". "Мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не подразумевает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому по отношению к ним будут применены индивидуальные решения", - объяснила Ташева.

Зеленский: Киев ждет сигнала о членстве Украины в НАТО после войны

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Украина реалистично оценивает свои перспективы вступления в НАТО, подчеркнул президент страны Владимир Зеленский. "Мы знаем, что не будем в НАТО пока идет война", - заявил украинский лидер после встречи с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александером Де Кроо в Гааге. Но Киев хочет "получить четкий сигнал", что Украина будет в Североатлантическом альянсе после войны, добавил Зеленский. В то же время глава нидерландского правительства указал, что Амстердам поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО.

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Полиция Берлина начала расследование по подозрению в разглашении секретной информации в преддверии возможного визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Поводом послужила статья, опубликованная 3 мая в одной из берлинских газет, в которой якобы были приведены цитаты полицейского и конфиденциальные подробности будущей операции по обеспечению безопасности. "Берлинская полиция никогда официально не предоставляла информацию, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", - подчеркнули власти.

В полиции в ответ на запрос агентства AFP подтвердили, что речь идет об издании Berliner Zeitung. Оно первым сообщило о предполагаемом визите главы украинского государства в столицу ФРГ 13 мая.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встревожен инцидентом с беспилотником над Кремлем. "Нас беспокоит то, что это может быть использовано как оправдание для дальнейших атак на Украину", - заявил глава дипломатии ЕС на встрече министров государств-членов Евросоюза по вопросам развития. Брюссель призвал Москву "не использовать предполагаемую атаку как предлог для дальнейшей эскалации войны". Боррель указал странам-участницам ЕС на необходимость и дальше поддерживать Киев в военном, политическом и экономическом плане.

Премьер Нидерландов: В вопросе военной поддержки Киева нет табу

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал на необходимость привлечь Россию к ответственности за "преступление агрессии и другие военные преступления". Москва не может победить в войне, заявил он. Амстердам непоколебим в поддержке Киева, подчеркнул глава нидерландского правительства, добавив, что в вопросе военной помощи "нет никаких табу". Кроме того, Рютте выделил прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.

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Президент Украины и премьеры Нидерландов и Бельгии Фото: Dirk Waem/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо. Кроме того, Брюссель изучает, как замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины, добавил глава бельгийского правительства.

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В США отвергли обвинения России в причастности Вашингтона к взрыву беспилотного летательного аппарата над Кремлем, который Москва назвала попыткой Киева атаковать резиденцию президента РФ. Подобные высказывания являются ложными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. Вашингтон "не поощряет атаки Киева за пределами территории Украины и не способствует" им, подчеркнул Кирби.

Несколькими часами ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел закрытый брифинг по вопросу инудента над Кремлем, передал телеканал CNN. У Вашингтона пока немного информации по этому вопросу, заявил председатель комитета Сената США по разведке, сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер. "На данный момент нет никаких признаков того, что ее (атаки дронов. - Ред.) источником были украинцы", - привел CNN слова Уорнера.

Франция работает над новым пакетом помощи Украине

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Эйфелева башня в цветах флага Украины Фото: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

Франция работает над новым пакетом помощи Украине, заявила министр иностранных дел страны Катрин Колонна в беседе с Radio France, Глава французского внешнеполитического ведомства не привела подробности.

Кроме того, Колонна отметила, что российская власть "заточена в параллельной реальности". Париж "не заинтересован в усилении этой ментальной изоляции", добавила глава МИД Франции.

В то же время она выразила обеспокоенность высказываниями зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, призвавшего к "физическому устранению" украинского президента после утверждений Кремля об атаке Украины на резиденцию президента РФ с помощью беспилотников. Медведев вновь отличился "возмутительными высказываниями, словесной эскалацией, которая достойна сожаления. В очередной раз эта эскалация идет из России, в очередной раз он стремится несомненно запугать, напугать, найти предлоги, которые могли бы оправдать неоправданное", отметила Колонна.

Хроника событий 4 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 мая 14.00 - 23.59 >>>

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