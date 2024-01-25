ОБСЕ расширит помощь Украине

Россия противится помощи Киеву, но Мальта как действующий председатель ОБСЕ позаботится о расширения содействия Украине. ОБСЕ помогает Украине в разминировании местности и укреплении органов юстиции.

Мальта, занимающая в этом году по ротации пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступила за расширение помощи Украине, несмотря на возражения России. Об этом заявил в Вене в четверг, 25 января, представителям 57 стран-членов ОБСЕ, в том числе России, министр иностранных дел Мальты Иэн Борг.

Россия после вооруженного вторжения в Украину в 2022 году пыталась заблокировать продление проектов ОБСЕ в Украине, но другие члены организации, в том числе Германия, позаботились о том, чтобы ОБСЕ могла и впредь работать в Украине без ограничений. В числе прочего ОБСЕ помогает Украине в разминировании местности, борьбе с торговлей людьми и укреплении органов юстиции.

Визит в Киев

Борг сообщил, что на будущей неделе посетит Киев как председатель ОБСЕ. Там он, по собственным словам, обсудит возможности дальнейшего сотрудничества и выразит поддержку Украине.

В то же время в рамках ОБСЕ Борг зависит от готовности Москвы к сотрудничеству. Россия недавно заблокировала продление договора на несколько лет с генеральным секретарем организации Хельгой Шмид (Helga Schmid) и принятие бюджета ОБСЕ.

Иэн Борг заявил, что намерен урегулировать обе проблемы до начала сентября, когда истекает срок полномочий Шмид, чтобы, как он выразился, обеспечить выживание ОБСЕ.

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