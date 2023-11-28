Обрушение тоннеля в Индии: через 17 дней все рабочие спасены

Все рабочие извлечены из-под завалов обрушившегося тоннеля на севере Индии, сообщили власти. Они провели под землей 17 дней.

Индийские спасатели подняли на поверхность 41 рабочего, которые оказались под завалами обрушившегося дорожного тоннеля в штате Уттаракханд на севере страны, сообщили местные власти во вторник, 28 ноября. Спасательная операция продолжалась 17 дней.

"Терпение, упорный труд и вера победили", - написал главный министр штата Пушкар Сингх Дхами на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), опубликовав видео со спасенными мужчинами, которых приветствуют индийские чиновники.

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что испытывает "огромное облегчение и радость" в связи с "успешным спасением" всех рабочих, оказавшихся заблокированными в результате обрушения тоннеля. По его словам, это была "одна из самых значительных спасательных операций" за последние годы.

"Ваше мужество и терпение вдохновляют всех", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, обращаясь к спасенным рабочим.

В спасении участвовали более сотни человек

Дорожный тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он строился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.

В спасательной операции было задействовано более сотни человек. Связь с рабочими удавалось поддерживать через пробуренную спасателями для этого скважину. Через нее же им передавали еду и медикаменты.

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