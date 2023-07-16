Обострение ситуации на фронте и все события 508-го дня войны

Россия несколько раз обстреляла Харьков, российские блогеры сообщили о прорыве ВСУ в Донецкой области, последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из Одессы.

На 508-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 16 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Минобороны Украины: На восточном фронте обострилась ситуация

Заместитель министра обороны Анна Маляр Украины заявила об обострении ситуации на восточном фронте. "Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки", - написала она в Telegram.

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При этом на Бахмутском направлении, по словам Маляр, ВСУ постепенно продвигаются вперед. "На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг - нас", - указала замминистра. Она добавила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия продолжает наступательные действия, но линия фронта не меняется.

На Бердянском направлении ВСУ продвинулись вглубь обороны российских войск более чем на один километр, утверждает спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Российские блогеры сообщили о прорыве ВСУ в Донецкой области

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков и ряд российских провоенных Telegram-каналов сообщили, что ВСУ взяли под контроль село Старомайорское на юго-востоке Донецкой области. Официально эту информацию не подтверждала ни российская, ни украинская сторона.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке косвенно подтвердил освобождение части села Старомайорского на Времьевском выступе, которое контролируется российскими силами. Как говорится в сводке Генштаба, в северной части села Старомайорского Донецкой области российские войска предприняли неудачную попытку "восстановления утраченного положения".

Минные поля - главная проблема для украинского контрнаступления

Контрнаступление ВСУ продвигается медленно, поскольку территории перед российскими позициями плотно заминированы, а украинским военным не хватает спецтехники для разминирования, пишет The Washington Post со ссылкой на служащих ВСУ. По их словам, длительное планирование контрнаступления дало россиянам время на подготовку, а территории глубиной от 5 до 16 км перед основными опорными пунктами россиян были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками. Пока они успешно сдерживают продвижение украинских войск.

Это, указывает издание, заставило украинское командование изменить стратегию. "Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью БМП и боевых танков, (...) подразделения продвигаются вперед медленно пешком", - отмечает WP. По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев получил менее 15 процентов от того количества средств разминирования и инженерной техники, которой ВСУ теперь не хватает.

Армия РФ трижды за день нанесла ракетные удары по Харькову

В ночь на 16 июля российские войска обстреляли Харьков, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, были запущены ракеты С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две - попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района. В четырехэтажном жилом доме выбиты окна, сообщил Синегубов. Жители города не пострадали.

Вечером по Харькову вновь был нанесен ракетный удар, сообщил мэр города Игорь Терехов. Синегубов написал, что трое мужчин были госпитализированы с осколочными ранениями, одному пострадавшему оказали помощь на месте. Также известно об одном погибшем в Основянском районе города. По предварительной информации, две ракеты типа С-300 были выпущены с территории Белгородской области РФ.

После 22 часов вновь сообщалось об обстреле Харькова.

При российском обстреле Херсонской области погиб человек

В Херсонской области российские войска обстреляли частные дома в селе Разлив, сообщила областная военная администрация (ОВА). "Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет. Они находились в своих дворах", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ОВА, в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей.

Генпрокуратура Украины также сообщила, что в результате обстрела россиянами Бериславской общины управляемыми авиабомбами погибла местная жительница, ранения получили еще пять человек, в том числе двое детей.

Также в Херсонской области двое детей 8 и 10 лет пострадали из-за детонации взрывного устройства, оставленного российскими военными, сообщили в Генпрокуратуре. Мальчики нашли на улице в селе Трифоновка взрывной предмет, который сдетонировал. Дети получили ранения средней тяжести, они госпитализированы.

ВСУ заявили о невозможности разместить ПВО вдали от городов

Имеющихся у Украины средств противовоздушной обороны недостаточно, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники вдали от населенных пунктов, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Средства ПВО разные - среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, этого недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно", - сказал он.

По словам Игната, средства ПВО размещают возле отдельных населенных пунктов, чтобы образовать кольцо. По возможности противовоздушную оборону ставят как можно плотнее, чтобы эффективнее уничтожать вражеские цели. "Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, кроме как ставить средства ПВО ближе к населенным пунктам", - добавил спикер.

Путин - о поставках кассетных боеприпасов Украине

Российские войска начнут применять кассетные боеприпасы, если их будут использовать ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин телеканалу "Россия-1". У России имеется "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов", и "если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", подчеркнул президент.

При этом украинская сторона и военные эксперты уже неоднократно заявляли о подтвержденных случаях применения кассетных боеприпасов российскими войсками. Путин отрицает это: "До сих пор мы этого не делали, не применяли".

Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зерновой сделки"

Из порта Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки, сообщило агентство Reuters. Срок действия соглашения истекает 17 июля. Турецкое судно TQ Samsun должно доставить в Нидерланды 15 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы. Оно стало последним, получившим разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на проход через Босфор.

13 июля Путин говорил, что зерновая сделка будет продлена только в случае, если будут выполнены данные России "обещания". "Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены - ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к этой сделке", - говорил Путин. Накануне в Кремле сообщили, что условия для продления зерновой сделки не выполнены.

Путин ввел госуправление в "Балтике" и российском Danone

Президент России Владимир Путин распорядился передать во временное управление РФ доли иностранных акционеров пивоваренной компании "Балтика" и молочной Danone. Его указ фактически национализирует доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне. В документе говорится, что решение было принято в соответствии с указом президента от апреля 2023 года "О временном управлении некоторым имуществом". Он был введен в связи с необходимостью "безотлагательных мер" в ответ на санкции США и других стран. Впервые указ был применен к крупнейшим иностранным инвесторам в российской электроэнергетике - немецкой Uniper и финской Fortum.

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