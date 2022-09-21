Обмен пленными: Украина получила "азовцев", РФ - Медведчука

На 211-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 22 сентября (время московское).



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Список участников антивоенных протестов, задержанных сотрудниками полиции, продолжает увеличиваться. По состоянию на 01.51 22 сентября, в 38 городах задержаны более 1400 человек, большинство из них - 565 демонстрантов - в Санкт-Петербурге, сообщает "ОВД-Инфо". На задержанных составляют протоколы по статье о дискредитации армии РФ.



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США поблагодарили президента и правительство Украины за внесение двух американских граждан Александра Дрюке и Энди Хьюна - в список обмена пленными, а наследного принца и правительство Саудовской Аравии - за содействие этому обмену. "Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями", - написал в микроблоге Twitter советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.





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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотоснимки обмена пленными, состоявшегося в Черниговской области.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и Служба безопасности Украины в эфире общенационального телемарафона подтвердили, что в рамках обмена пленными российской стороне был выдан украинский политик Виктор Медведчук.



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Россия и Украина обменялись пленными. Эту информацию официально подтвердил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, из российского плена освобождены 215 украинских военнослужащих, в том числе 124 офицера. Среди освобожденных - 108 командиров и бойцов полка "Азов". В числе командиров "Азова" - Денис Прокопенко (позывной - Реддис), Сергей Волынский (Волына) и Святослав Паламар (Калина). Сообщается также об освобождении фотографа Дмитрия Козацкого, автора снимков с ранеными бойцами "Азовстали", и старшего сержанта 36-й бригады Михаила Дианова, героя одного из самых узнаваемых фото Козацкого.

Российская сторона этот обмен пока не комментировала. Кого (или что) получила взамен Москва, тоже неизвестно. По неподтвержденным данным, российской стороне выдали пророссийского лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, которого СМИ называют "кумом Владимира Путина". В 2021 году Медведчуку предъявили обвинение в госизмене по двум пунктам и покушении на "разграбление национальных ресурсов".

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Не менее 1378 человек задержаны на антивоенных протестах в России, сообщает "ОВД-Инфо". Почти 550 человек были задержаны в Санкт-Петербурге, в целом задержания проводились в 38 городах, где проходили протесты против объявленной 21 сентября частичной мобилизации. По данным правозащитников, в Москве в нескольких отделах полиции задержанным пытаются вручать повестки в военкоматы. Также на задержанных составляют протоколы по статье о дискредитации армии РФ.

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Пророссийские сепаратисты из так называемой "ДНР" освободили десятерых удерживаемых ими иностранцев, в том числе пятерых подданных Великобритании, а также граждан США, Марокко, Швеции и Хорватии. Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенной республики приговорили некоторых из них к смерти, обвинив в наемничестве. Видео с британцами Шоном Пиннером, Эйденом Аслином, а также гражданином Марокко Саадуном Брагимом было опубликовано в Twitter государственного информагентства Саудовской Аравии, куда освобожденных доставили из России. Позже освобождение пленных подтвердила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. "Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержанных гражданских в политических целях", - написала она в Twitter, поблагодарив за помощь президента Украины Владимира Зеленского и власти Саудовской Аравии.

Хроника событий 21 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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