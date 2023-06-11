Обмен пленными и другие события 473-го дня войны

На 473-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 11 июня, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина и Россия провели новый обмен пленными

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен, написав, что в Украину вернулись 95 человек: служащие ВСУ, Нацгвардии и погранвойск. Среди них - 93 рядовых и сержанта, а также два офицера, указал руководитель офиса президента. "В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, с острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали", - написал Ермак в соцсетях.

Военные действия

Минобороны России утверждало, что в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Украинская сторона о сбитом штурмовике не сообщала.

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. В документе указывается, что это придаст "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус. "Добровольческими отрядами" власти РФ называют, в том числе частные военные компании и ЧВК "Вагнер". Согласно действующему законодательству - ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка не будет подписывать контракт с Минобороны России. По версии Пригожина, "Группа Вагнера" "органично встроена в общую систему" российских сил, подчиняется "интересам РФ и верховному главнокомандующему" и согласует свои действия с генералом Сергеем Суровикиным.

В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна было приостановлено движение поездов, сообщил назначенный Россией "губернатор" аннексированного РФ региона Украины Сергей Аксенов. По его словам, через некоторое время движение было восстановлено.

В Жуковском районе Калужской области РФ упал беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в лесном массиве Медынского района также обнаружено место падения, "предположительно, БПЛА".

В Белгородской области РФ полностью восстановлено движение поездов, нарушенное накануне сходом грузовых вагонов в Алексеевском округе, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. С рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива, уточнил ранее губернатор области Вячеслав Гладков.

68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша заявила об освобождении населенного пункта Благодатное в Донецкой области Украины. Как утверждалось в сообщении бригады в Facebook, во время операции по освобождению "удалось взять в плен российских военных". Позднее об освобождении населенного пункта сообщило и командование Сухопутных войск ВСУ. В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что село Макаровка в этом же регионе также вернулось под контроль украинцев. Российская сторона не комментировала информацию.

Ситуация после разрушения плотины Каховской ГЭС

Представители Международного уголовного суда (МУС) посетили Херсонскую область после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "В первый же день после катастрофы генеральный прокурор (Украины Андрей Костин - Ред.) отправил в офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение для расследования этой катастрофы, и работа уже началась", - отметил глава государства.

"Мы уже способствуем и будем и в дальнейшем способствовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом… Это расследование очень важно для безопасности всего мира", - подчеркнул украинский лидер.

В Херсонской области на 13.00 (совпадает с мск) эвакуированы 2718 человек, в Николаевской - 982 человека, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В двух регионах погибли шесть человек, 35 числятся пропавшими без вести, в том числе семеро детей, заявил Клименко. В Днепропетровской области, по его словам, отсутствует водоснабжение почти 162 тыс. абонентов в 34 населенных пунктах.



Три человека погибли, минимум 23 травмированы после обстрела российской стороной гражданских во время эвакуации в Херсонской области, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Россия не комментировала эту информацию.

Затопления в Херсонской области Фото: AP Photo/picture alliance

Площадь территорий, затопленных после прорыва плотины Каховской ГЭС, сократилась со 139 до 77,78 квадратных километра, сообщила Херсонская областная военная администрация. Средний уровень затопления составляет 4,07 метра.

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться и упал ниже 10 метров, сообщили в "Укргидроэнерго". За сутки уровень воды снизился более чем на метр, с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на семь метров. В Херсоне за последние сутки вода спала на 54 сантиметра.

Около 700 тыс. человек в Украине, как на подконтрольных Киеву, так и оккупированных РФ территориях, не имеют должного доступа к питьевой воде из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Associated Press.

Разрушение плотины Каховской ГЭС "почти наверняка" серьезно нарушило работу Северо-Крымского канала - основного источника пресной воды для аннексированного Россией Крыма, пишет в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Канал снабжается водой из Каховского водохранилища, и заборные клапаны находятся не у самого его дна. Уровень воды в водоеме, вероятно, опустился ниже этих клапанов уже 9 июня, и вскоре вода перестанет поступать в Крым, полагает британская разведка. По мнению ведомства, российские власти, вероятно, сумеют обеспечить население Крыма водой на первое время: будут брать ее из других водохранилищ, бурить новые колодцы, доставлять бутилированную воду из России или введут ограничения на потребление.

Российские военные начали перебрасывать наиболее боеспособные части с Херсонского направления на другие участки фронта, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления", - уверяет Маляр. Кроме того, по ее версии, разрушением плотины Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть украинских сил и ресурсов на ликвидацию техногенной катастрофы и тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области. Москва отрицает причастность к разрушению плотины и обвиняет в этом Украину.

Зеленский ввел санкции, в частности, против председателя Конституционного суда России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 178 человек, в том числе против председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, его заместителя Сергея Маврина, а также восьми судей КС. Ограничения предусматривают, среди прочего, блокировку активов, запрет на ведение торговых операций и вывод капитала из Украины.

Власти федеральной земли в ФРГ отвергли утверждения о поддержке "военных проектов РФ"

Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания (МПП) отвергло утверждения газеты Die Welt am Sonntag, что местные власти "прямо или косвенно продвигали российские военные проекты и участвовали в сборке вертолетов для Путина". Пресс-секретарь правительства Андреас Тимм (Andreas Timm) заявил, что информация, содержащаяся в публикации газеты, является "грубым искажением" действительности. "Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания ни разу не говорило о проектах вооружений с Россией, не продвигало и не рекламировало" их, отметил представитель властей в Шверине.

Die Welt am Sonntag 10 июня опубликовала на своем сайте материал, в котором утверждала, что "компания в Ростоке поставляла в Россию детали для вертолетов и беспилотников" и "даже после аннексии Крыма премьер-министр (МПП Мануэла - Ред.) Швезиг выступала за сотрудничество на самом высоком уровне". По версии издания, речь шла о сотрудничестве - даже несмотря на вовлечение в сделку "оружейного производителя" Кремля.

В РФ заблокирован сайт РДК - "Роскомсвобода"

В России заблокированы сайты "Русского добровольческого корпуса" (РДК), украинского города Краснодона и Краснодонского района, молдавских СМИ Timpul и NordNews, белорусских изданий "БелСат" и "Солидарность", немецкого проекта "Живой Берлин" и издания "Утро Кавказа". Такие данные привел правозащитный проект "Роскомсвобода".

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