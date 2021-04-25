Обломки индонезийской подлодки найдены на глубине 800 м

Военные обнаружили обломки индонезийской подводной лодки спустя четыре дня после ее исчезновения возле берегов Бали. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил на пресс-конференции командующий Вооруженными силами Индонезии маршал авиации Хади Тьяджанто.
По его словам, получены неопровержимые доказательства того, что подлодка KRI Nanggala 402 затонула и все находившиеся на борту 53 моряка погибли при исполнении служебных обязанностей.
Как указал начальник штаба ВМС Юдо Маргоно, оснащенный камерами подводный робот обнаружил почти 60-метровую субмарину на океанском дне на глубине 838 метров, она развалилась по меньшей мере на три части.
О причинах катастрофы не сообщается
Построенная в конце 1970-х годов в немецком Киле подлодка перестала выходить на связь 21 апреля во время торпедных учений в 95 километрах к северу от острова Бали, запасов кислорода на ее борту было лишь на трое суток, то есть до утра субботы, 24 апреля.
О причинах катастрофы ничего не сообщается, однако по словам адмирала Маргоно, нет никакой информации о том, что речь может идти о человеческом факторе. По данным производителя, подводная лодка была рассчитана на глубину погружения от 250 до 500 метров.
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Автор: Наталия Королева