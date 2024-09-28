  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоВеликобритания

Облившие супом картину Ван Гога получили тюремные сроки

Олег Соколенко
28 сентября 2024 г.

Две экоактивистки, облившие в 2022 году супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне, получили тюремные сроки. После оглашения приговора девушкам их соратники снова облили две работы Ван Гога.

https://p.dw.com/p/4lBbK
Акция Фиби Пламмер и Анны Холланд в Национальной галерее в Лондоне в октябре 2022 года
Акция Фиби Пламмер и Анны Холланд в Национальной галерее в Лондоне в октябре 2022 годаФото: Just Stop Oil/PA/dpa/picture alliance

В Великобритании суд приговорил двух активисток климатического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") к тюремным срокам за то, что в октябре 2022 года они облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. 23-летняя Фиби Пламмер получила 2 года лишения свободы, 22-летняя Анна Холланд - 20 месяцев, передает в пятницу, 27 сентября, агентство AP.

Картина находилась под защитным стеклом; защита девушек на процессе утверждала, что они знали об этом и потому были уверены, что полотно Ваг Гога не пострадает. Однако сотрудники галереи указали на риск повреждения полотна, если бы жидкость просочилась под стекло. Ущерб, нанесенный экоактивистками раме, был оценен в 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч евро). Облив картину супом, девушки приклеили свои ладони к стене под ней.

В Just Stop Oil акцию активисток увязали с требованиями к британскому правительству незамедлительно отказаться от всех новых нефтегазовых проектов. "Кризис стоимости жизни и климатический кризис обусловлены нефтью и газом", - пояснили представители группы.

Соратники осужденных повторили их акцию

В день вынесения приговора у здания суда собрались сторонники Just Stop Oil. Некоторые из них держали плакаты с историческими деятелями, которых лишали свободы за их активизм.

После того, как приговор Пламмер и Холланд был оглашен, трое других активистов движения облили томатным супом в лондонской Национальной галерее две работы Ван Гога из цикла "Подсолнухи" - в том числе ту, что два года назад стала мишенью их осужденных единомышленниц, пишет газета The Guardian. Всех троих задержали. Полотна повреждений не получили.

Атаки экоактивистов на произведения искусства

Подробные акции в последнее время устраиваются в разных странах. Так, во Франции в январе радикальные экоактивистки облили супом "Мону Лизу" Леонардо да Винчи в Лувре, а в феврале аналогичной атаке подверглась "Весна" Клода Моне в музее Лиона.

23 октября 2023 года активисты климатического движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре другую картину Клода Моне во дворце Барберини в немецком Потсдаме. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея: "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

На демонстрации Fridays for Future в Берлине

О защите климата забыли? Что будет в Германии с экодвижением

О защите климата забыли? Что будет в Германии с экодвижением

Движение Fridays for Future ищет в Германии новые формы защиты климата. Вместо шумных школьных забастовок по пятницам экоактивисты теперь поддерживают профсоюзы. Как изменились цели этого экологического движения?
Природа и окружающая среда22 марта 2024 г.
Экоактивисты "Последнего поколения" на акции протеста в Берлине

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивистов из группировки "Последнее поколение" в ФРГ многие считают радикалами за их акции протеста. Они блокируют автотрассы и аэропорты и обливают супом произведения искусства. Фотогалерея DW.
Конфликты28 апреля 2023 г.11 фото
external

Берлин: радикальные экоактивисты блокируют центр города (07.10.2019)

Берлин: радикальные экоактивисты блокируют центр города (07.10.2019)

Под окнами ведомства федерального канцлера появился палаточный лагерь. Радикальные экоактивисты с утра начали серию акций протеста в центре Берлина. Репортаж DW.
Политика7 октября 2019 г.02:33 мин.