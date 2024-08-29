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Объемы выработки нефтепродуктов в РФ полностью засекречены

Олег Соколенко
29 августа 2024 г.

Росстат полностью прекратил публикацию данных об объемах производства нефтепродуктов в России. Такое решение приняло правительство РФ, объяснив это соображениями "информационной безопасности".

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Атака БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани в марте
Атака БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани в мартеФото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) полностью прекратила публикацию данных о производстве нефтепродуктов в РФ. Это следует из опубликованного ведомством доклада о динамике промышленного производства в стране, передает агентство "Интерфакс".

В частности, больше не публикуется информация о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в докладе нет данных по производству стабильного газового конденсата.

При этом Росстат продолжает публиковать месячную динамику производства кокса и нефтепродуктов. По данным ведомства, в июле выпуск такой продукции вырос на 7,2 процента к июню, но снизился к июлю 2023 года на 2,7 процента. За семь месяцев 2024 года производство кокса и нефтепродуктов в РФ снизилось на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из документа.

Закрытие данных объяснили "информационной безопасностью"

Росстат объяснил, что "информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства РФ".

В апреле 2023 года в России перестали публиковать статистические данные о добыче нефти и газа, обосновав это соображениями "информационной безопасности рынка нефтепродуктов". Затем запрет на публикацию статистики по добыче углеводородов в РФ продлили до 1 апреля 2025 года.

Наконец, в мае решено было больше не публиковать данные о производстве бензина. В правительстве тогда заявили об "опасениях" по поводу того, что "на фоне текущих геополитических событий" раскрытие такой информации "может послужить основанием для манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников".

Россия увеличивала экспорт нефти после ударов по НПЗ

Весной, на фоне серии удачных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны, РФ была вынуждена резко нарастить морской экспорт нефти. По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается издание, мартовский нефтяной экспорт достиг максимального уровня с мая 2023 года, составив 3,8 млн баррелей в сутки.

Впрочем, уже 2 августа агентство Bloomberg сообщило, что морской экспорт российской сырой нефти марки Urals упал до минимума с декабря 2022 года. В июле из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск отправляли около 1,8 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее этот показатель составлял 2,2 млн баррелей. Экспорт упал не только у России: мировые поставки нефти в июле сократились примерно на 586 тыс. баррелей в сутки, указывает Bloomberg.

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