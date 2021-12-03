 ОАЭ купят у Франции военную авиатехнику на десятки миллиардов евро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.12.2021

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Мир

ОАЭ купят у Франции военную авиатехнику на десятки миллиардов евро

Дубай получит 80 истребителей типа Rafale, а также 12 многоцелевых военных вертолетов типа Caracal. Сумма сделки не афишируется, однако, по данным информагентств, она может составить 16 - 17 млрд евро.

Французский истребитель Rafale

Французский истребитель Rafale (Фото из архива)

Объединенные Арабские Эмираты закупят 80 французских истребителей типа Rafale. Как сообщили в пятницу, 3 декабря, в Елисейском дворце, контракт арабского государства с французской фирмой-производителем Dassault Aviation был подписан в Дубае в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона, совершающего  двухдневный официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию. Сделка стала крупнейшим по объему иностранным контрактом по военным самолетам этого производителя, указывает агентство Reuters.

Кроме того, европейский авиаконцерн Airbus поставит в ОАЭ 12 многоцелевых военных вертолетов типа Caracal. Общая сумма сделки не афишируется, однако, по данным различных информационных агентств, она может составить 16 - 17 млрд евро.

По информации Елисейского дворца, также достигнуты договоренности об инвестициях арабского государства во французскую промышленность в космической сфере, в транспорт и возобновляемую энергетику. Как заявил официальный представитель французских властей, на которого ссылается агентство Reuters, сделка с Объединенными Арабскими Эмиратами поможет сохранить во Франции тысячи рабочих мест.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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