О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

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В суде Берлина продолжаются слушания по делу жителя Потсдама, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ. Оглашение приговора ожидается не раньше конца октября. За ходом процесса следит корреспондент DW.
Чем закончится скандал с планами помещений бундестага, отправленными четыре года назад в посольство России? Корреспондент DW побывал на слушании дела Йенса Ф., обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.
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