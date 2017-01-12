 О ″русском шпионе″ в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 06.10.2021

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О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

В суде Берлина продолжаются слушания по делу жителя Потсдама, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ. Оглашение приговора ожидается не раньше конца октября. За ходом процесса следит корреспондент DW.

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