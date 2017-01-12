О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

В Берлине вынесут приговор по делу "русского шпиона в бундестаге"

Чем закончится скандал с планами помещений бундестага, отправленными четыре года назад в посольство России? Корреспондент DW побывал на слушании дела Йенса Ф., обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.