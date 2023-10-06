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О пользе фильмов ужасов и монстров. Научный подход

Филипп Йедикке | Виктор Вайц
6 октября 2023 г.

Специальная выставка в Германии посвящена ужасам в искусстве разных эпох. Оказывается, человек создает монстров ради саморазвития и социального прогресса.

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Сцена из фильма "Носферату, симфония ужаса", 1922 год
Кадр из фильма "Носферату, симфония ужаса", 1922 годФото: Image courtesy Ronald Grant Archive/ Picture Library/IMAGO

С незапамятных времен мы сталкивались с ужасами почти в каждом виде искусства, будь то картины, рассказы или сказки, скульптуры, песни или фильмы. Несмотря на свою долговечность, у ужаса в искусстве, по мнению критиков, - репутация китчевого или поверхностного явления. Уэстри Пейдж (Westrey Page), куратор выставки "Смерть и дьявол - очарование ужаса" в художественном музее Кунстпаласт (Museum Kunstpalast) Дюссельдорфа, считает, что это неправильно.

В последние десятилетия эта тема лишь незначительно упоминалась на выставках в других музеях, уточняет в интервью DW Пейдж. Однако связи между различными жанрами до сих пор никогда не были в центре внимания. Вот почему Уэстри Пейдж курирует выставку под названием "Смерть и дьявол", которая впервые освещает очарование ужаса во всех его формах в изобразительном искусстве, моде, музыке и кино. "Такой широкий подход был важен для этой первой попытки раскрыть данную тему", - подчеркнула Пейдж.

Историческая классификация ужасов

Выставка начинается с исторического пролога. Он иллюстрирует, как ужасы на протяжении веков формировали историю искусства и культуры. Ужасы варьируются от фантастических демонов эпохи Возрождения до пейзажей романтизма с их мрачными тенями и персонажами, как Носферату, заставлявшими людей содрогнуться в ранних фильмах ужасов XX века. 

Чистилище, рай и ад на триптихе "Страшный суд" (1848-1852) Фридриха Вильгельма фон Шадова
Чистилище, рай и ад. Триптих "Страшный суд" (1848-1852) Фридриха Вильгельма фон ШадоваФото: Kunstpalast – Horst Kolberg

В прологе показано, что художники разных эпох, такие как Альбрехт Дюрер (Albrecht Dürer), Фридрих Вильгельм фон Шадов (Friedrich Wilhelm von Schadow) и Франсиско де Гойя, имели дело с ужасами и мрачными снами. "Прежде всего, я надеюсь, что многие посетители смогут по-другому классифицировать сегодняшние интерпретации ужасов и, возможно, даже относиться к ним с большим уважением", - говорит Пейдж.

Преемственность в создании ужасов

Отрывки из классических фильмов ужасов немецких экспрессионистов, таких как "Носферату" или "Кабинет доктора Калигари", а также рекламные плакаты более поздних классических фильмов ужасов, таких как "Изгоняющий дьявола" или "Хэллоуин", показывают преемственность, с которой ужасы вписали себя в историю кино. Основная часть выставки, включающая 120 экспонатов, состоит из картин, иллюстраций и экспонатов различных форм искусства за последние два десятилетия и демонстрирует стратегии в воссоздании ужасов. 

Сцена из детективного фильма ужасов Роберта Эггерса "Ведьма", 2015 год
Кадр из детективного фильма ужасов Роберта Эггерса "Ведьма", 2015 годФото: A24 Films

Фильмы на эту тему могут обладать как подрывной, так и консервативной силой. Они могут служить предупреждением о неизвестном, а также позволить изменить взгляд на общество и задаться вопросом: кто здесь монстр, а кто герой или героиня? Со времен выхода первого фильма "Кинг-Конг" старая формула "герой против монстра" была подвергнута сомнениям. Во многих современных фильмах о вампирах кровососы больше не являются злодеями, они - личности, которым приходится жить в гораздо более жестоком обществе.

Попытка утвердить свою инаковость

Центральная тема фильмов всегда одна: некоему центру повествования угрожает нечто извне. По словам Уэстри Пейдж, "монстр, ведьма или вампир пытаются утвердить свою инаковость", и эта динамика зачастую позволяет иначе взглянуть на устройство мира - другими глазами. Фильм ужасов может поставить под сомнение социальные нормы и властные структуры. "И это то, что мы сейчас видим в ужасах все больше и больше - в самых разных жанрах, включая поп-культуру", - говорит Пейдж. 

Обложка альбома Леди Гаги
Обложка альбома Леди ГагиФото: Universal Music International, Interscope Records

Инаковость монстров меняет эстетику. Например, образы готов оказали влияние на творения таких дизайнеров, как Рей Кавакубо, Рик Оуэнс, Виктор и Рольф. Обложки пластинок, изображения на футболках групп и надписей в стиле Gothic, Wave или Metal в значительной степени основаны на старых мифах и ужасах. Сегодня эта символика появляется и в поп-музыке, в том числе в образе Леди Гаги, которая с любовью называет своих поклонников "маленькими монстрами".

Переход границ, который позволяет понять новое

Ужасы в искусстве в последние годы фактически переживают ренессанс, что отражается, среди прочего, в большом международном успехе таких сериалов, как "Ходячие мертвецы", или в чрезвычайно успешной серии кукол "Monster High" ("Школа Монстров") от американского производителя игрушек и Барби Mattel, в котором такие персонажи, как Фрэнки Штейн, дочь Франкештейна, или Дракулаура -  приёмная дочь Дракулы и ученица "Школы Монстров", сеют хаос. Рекламный слоган кукольной серии звучит так: "Будь самим собой, будь уникальным, будь монстром".

"Речь идет о том, чтобы я радовался и принимал свое отличие от других", - говорит Пейдж. Готовя выставку, она сама была удивлена ​​разнообразию жанра ужасов: "Он может быть серьезным, может быть социально-политическим, а может быть и восхитительным. Ужас может быть веселым, с черным юмором, насколько он разнообразен".  

Скульптура американской художницы Кинг Кобры
Арт-композиция американской художницы Кинг КобрыФото: Doreen Garner / Foto: kunst-dokumentation.com / Manuel Carreon Lopez

Скульптура американской художницы под псевдонимом King Cobra с имитацией плоти, исследующая уязвимость тела, от которого возникает отвращение, обложка альбома Леди Гаги, Макс Шрек в роли графа Орлока в классическом немом немецком фильме ужасов "Носферату, симфония ужаса", - все трое переходят границы, стремясь через моменты шока поделиться своим видениями тех или иных вещей или проблем. "Я думаю, что элементы ужаса в искусстве дают нам возможность справиться с нашими собственными страхами и, в конечном итоге, взглянуть на наше общество и проанализировать его с другой точки зрения", - резюмирует куратор выставки "Смерть и дьявол - очарование ужаса" Уэстри Пейдж. Выставка в Дюссельдорфе продлится до 21 января 2024 года.

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