 Автомобильные номера в Германии: значение букв и цифр | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Автомобильные номера в Германии: значение букв и цифр

Как немцы расшифровывают автомобильные номерные знаки? Из современных аббревиатур можно смело слагать песни.

Берлин

Автомобили первых лиц государства в Берлине (слева направо) - федерального президента, председателя бундестага, канцлера, председателя бундесрата и председателя Федерального конституционного суда

Язык потомков Гёте и Шиллера в начале XXI века являет собой образец непревзойденного владения аббревиатурами и сокращениями. Они помогают экономить время, по-немецки практичны и вполне достойны пера поэта.

Из современных немецких аббревиатур можно смело слагать песни. Например, в двух куплетах хита MfG - Mit freundlichen Grüßen ("С наилучшими пожеланиями") группы Fanta4 уместилось около сотни аббревиатур.

Музыкальное произведение начинается с двух общественно-правовых телекомпаний, торгового концерна, ФРГ, ГДР и США. За ними на одном дыхании следуют "коровье бешенство, ВИЧ, Немецкий Красный Крест, простое товарищество, ООО - да идите все…":
ARD, ZDF, C&A
BRD, DDR und USA
BSE, HIV und DRK
GbR, GmbH - ihr könnt mich mal…

Что в номере тебе моем?

Отдельную главу в отношениях немцев с аббревиатурами и сокращениями представляют автомобильные номера. В качестве региональных кодов в Германии используют не сухие цифры, как в России, а буквы - от одной до трех (M, ST, HAS). Некоторые буквенные сочетания так и просятся, чтобы их расшифровали, творчески переосмыслив - на основе местного имиджа, колорита или просто ради красного словца.

От такого рода поползновений, правда, по загадочной случайности защищены высшие государственные лица на машинах со специальными федеральными номерами: например, президент ФРГ (0-1), канцлер (0-2), глава и первый статс-секретарь МИДа (0-3, 0-4), а также председатель бундестага (1-1). Их при всем желании творчески не расшифруешь, хотя, может быть, и хочется.

Три буквы

Региональные коды - замечательный материал для острословов-дешифровщиков. Наиболее удачные плоды коллективных поисков и происков проходят проверку временем и становятся общепризнанными. Еженедельник немецких интеллектуалов Die Zeit однажды даже подготовил список такого рода филологических изысков, а затем опубликовал его в сборнике "Карта Германии. 102 новые правды" (Deutschlandkarte. 102 neue Wahrheiten, Knaur Verlag).

Чем больше в региональном коде букв, тем сильнее соблазн придумать что-нибудь каверзное: длинные, то есть трехбуквенные коды часто закреплены за сельскими округами. Они выдают на дорогах жителей глубокой провинции, деревенщину, а над ними и посмеяться не грех.

Автомобиль с региональным кодом HST - Hansestadt Stralsund (Ганзейский город Штральзунд)

Автомобиль с региональным кодом HST - Hansestadt Stralsund (Ганзейский город Штральзунд)

В свою очередь номера с одной буквой в коде говорят о регистрации машины в крупном городе - например, Берлине (B), Мюнхене (M), Кельне (K). Такие авто обладают своего рода встроенным иммунитетом от насмешливых расшифровок, так как возможности здесь очевидно ограничены.

Из крупных городов меньше повезло жителям Гамбурга (Hamburg) - города со статусом федеральной земли. Вместо одного H на их номерах красуется HH - от Hansestadt Hamburg. Сделано это в память о торговых традициях - ганзейском прошлом. Недоброжелатели превратили HH в halbes Hirn - половину мозга. Грубо говоря, жители Гамбурга стали "полудурками" на дорогах. Редакция газеты, составившая карту с альтернативными расшифровками, находится именно в этом городе.

Для альтернативного прочтения некоторых региональных кодов даже не требуется особой изощренности. Жители тюрингского города Шмалькальден (Schmalkalden) разъезжают с номерами SM, хотя большинство из них в садомазохистских наклонностях вроде не замечено.

На правах немецкого юмора

Избранные места из списка выглядят следующим образом и публикуются в произвольном порядке на правах типично немецкого юмора:

- PS (Юго-западный Пфальц) - Pfälzisch Sibirien - Пфальцская Сибирь
- HU (Хану) - Hessisch Uganda - Гессенская Уганда
- NVP (Северная Передняя Померания) - noch vor Polen - Еще не Польша
- SL (Шлезвиг-Фленсбург) - Sau lenkt - Свинья рулит
- BIT (Битбург) - Bier im Tank - Пиво в баке
- BIR (Биркенфельд) - Bauer im Rausch - Упившийся крестьянин
- FRI (Фрисландия) - frei rasender Idiot - Свободно несущийся идиот
- WHV (Вильгельмсхафен) - Wir haben Vorfahrt - Уступи дорогу
- MÜR (Мюриц) - Mecklenburger überhohlen rechts - Мекленбуржцы обгоняют справа
- OVP (Восточная Передняя Померания) - Ochsen von Pommern - Померанские быки
- NF (Северная Фризия) - Nicht füttern - Не кормить
- WOB (Вольфсбург) - Weg, oder's bumst! - С дороги, а то влечу!
- DAN (Люхов-Данненберг) - die armen Nachbarn - Бедные соседи
- VK (Фёльклинген) - verursacht Kolonnen - За ним образуются колонны
- HOM (Хомбург) - Hupe ohne Motor - Сигнал без мотора
- BAD (Баден-Баден) - Bauer auf Drogen - Крестьянин под наркотой
- ERB (Эрбах) - erste Rate bezahlt - Заплатил первый взнос
- MOS (Мосбах) - meine Oma schiebt - Моя бабушка толкает
- LOS (Одер-Шпрее) - Land ohne Sonne - Страна без солнца
- BM (Бергхайм) - bereifte Mörder - Убийцы на колесах
- AIC (Айхах) - Arsch im Cockpit - Задница в кабине
- DEG (Деггендорф) - Damenrad, erster Gang - Дамский велосипед, первая скорость
- RV (Равенсбург) - Rentnerverein - Клуб пенсионеров
- FFB (Фюрстенфельдбрук) - Fahrer fährt besoffen - Водитель ездит пьяным
- NOM (Нортхайм) - niemals ohne Mutti - Никогда без мамочки
- KI (Киль) - Kann immer - Может всегда
- JL (Йерихов) - Jammerlappen - Тряпки, жалкие типы, плаксы
- ER (Эрланген) - ernst zu nehmendes Risiko - Серьезная опасность
- BLK (Бургенланд) - blödes langweiliges Kennzeichen - Глупый скучный номер

"Глупый скучный номер"… Хороший повод, чтобы поставить точку, хотя в списке их - около сотни.

Смотрите также:

  • Ганновер
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    По Германии - на автомобиле

    Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Некоторым из них мы уже посвятили отдельные фотогалереи, а сейчас продолжим знакомство, представив сразу целый десяток.

  • Старая автомобильная аллея на острове Рюген
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога автомобильных аллей

    (Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.

  • Старый фахверковый склад в Висмаре
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий фахверковый путь

    (Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.

  • Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкая альпийская дорога

    (Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.

  • Козье стадо в Бранденбурге

    Туристические маршруты по Германии

    Молочно-сырные маршруты

    (Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.

  • Лахер-Зе
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий вулканический маршрут

    (Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.

  • Мейсен, 1890 год
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Фарфоровые дороги

    (Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.

  • Родовой замок Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога Гогенцоллернов

    (Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.

  • Цольферайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут индустриальной культуры

    (Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Замок Пфальцграфенштайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут рейнской романтики

    (Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.

  • Регенсбург
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога императоров и королей

    (Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии впервые приняли закон о пешеходах

Увеличить протяженность зеленых зон, установить больше скамеек, - вот лишь немногое из намеченного в Берлине. Новый закон был принят, чтобы пешеходам стало комфортнее на улицах города.  

Кого можно увидеть на немецких светофорах

10 декабря отмечается 150-летие первого в мире светофора, установленного в Лондоне. По случаю юбилея приглядимся повнимательней к современным светофорам в Германии.  

Немецкой зебре - 65 лет, или Что нужно знать про переходы

О каких правилах нужно помнить водителям, пешеходам и другим участникам дорожного движения?  

Немецкие дороги

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Германии пропускают "скорую помощь"  

Церковь для тех, кто в пути  

В ритме большого города: самый необычный туннель Европы  

Реклама