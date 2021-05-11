Автомобильные номера в Германии: значение букв и цифр

Язык потомков Гёте и Шиллера в начале XXI века являет собой образец непревзойденного владения аббревиатурами и сокращениями. Они помогают экономить время, по-немецки практичны и вполне достойны пера поэта.

Из современных немецких аббревиатур можно смело слагать песни. Например, в двух куплетах хита MfG - Mit freundlichen Grüßen ("С наилучшими пожеланиями") группы Fanta4 уместилось около сотни аббревиатур.

Музыкальное произведение начинается с двух общественно-правовых телекомпаний, торгового концерна, ФРГ, ГДР и США. За ними на одном дыхании следуют "коровье бешенство, ВИЧ, Немецкий Красный Крест, простое товарищество, ООО - да идите все…":

ARD, ZDF, C&A

BRD, DDR und USA

BSE, HIV und DRK

GbR, GmbH - ihr könnt mich mal…

Что в номере тебе моем?

Отдельную главу в отношениях немцев с аббревиатурами и сокращениями представляют автомобильные номера. В качестве региональных кодов в Германии используют не сухие цифры, как в России, а буквы - от одной до трех (M, ST, HAS). Некоторые буквенные сочетания так и просятся, чтобы их расшифровали, творчески переосмыслив - на основе местного имиджа, колорита или просто ради красного словца.

От такого рода поползновений, правда, по загадочной случайности защищены высшие государственные лица на машинах со специальными федеральными номерами: например, президент ФРГ (0-1), канцлер (0-2), глава и первый статс-секретарь МИДа (0-3, 0-4), а также председатель бундестага (1-1). Их при всем желании творчески не расшифруешь, хотя, может быть, и хочется.

Три буквы

Региональные коды - замечательный материал для острословов-дешифровщиков. Наиболее удачные плоды коллективных поисков и происков проходят проверку временем и становятся общепризнанными. Еженедельник немецких интеллектуалов Die Zeit однажды даже подготовил список такого рода филологических изысков, а затем опубликовал его в сборнике "Карта Германии. 102 новые правды" (Deutschlandkarte. 102 neue Wahrheiten, Knaur Verlag).

Чем больше в региональном коде букв, тем сильнее соблазн придумать что-нибудь каверзное: длинные, то есть трехбуквенные коды часто закреплены за сельскими округами. Они выдают на дорогах жителей глубокой провинции, деревенщину, а над ними и посмеяться не грех.

Автомобиль с региональным кодом HST - Hansestadt Stralsund (Ганзейский город Штральзунд)

В свою очередь номера с одной буквой в коде говорят о регистрации машины в крупном городе - например, Берлине (B), Мюнхене (M), Кельне (K). Такие авто обладают своего рода встроенным иммунитетом от насмешливых расшифровок, так как возможности здесь очевидно ограничены.

Из крупных городов меньше повезло жителям Гамбурга (Hamburg) - города со статусом федеральной земли. Вместо одного H на их номерах красуется HH - от Hansestadt Hamburg. Сделано это в память о торговых традициях - ганзейском прошлом. Недоброжелатели превратили HH в halbes Hirn - половину мозга. Грубо говоря, жители Гамбурга стали "полудурками" на дорогах. Редакция газеты, составившая карту с альтернативными расшифровками, находится именно в этом городе.

Для альтернативного прочтения некоторых региональных кодов даже не требуется особой изощренности. Жители тюрингского города Шмалькальден (Schmalkalden) разъезжают с номерами SM, хотя большинство из них в садомазохистских наклонностях вроде не замечено.

На правах немецкого юмора

Избранные места из списка выглядят следующим образом и публикуются в произвольном порядке на правах типично немецкого юмора:

- PS (Юго-западный Пфальц) - Pfälzisch Sibirien - Пфальцская Сибирь

- HU (Хану) - Hessisch Uganda - Гессенская Уганда

- NVP (Северная Передняя Померания) - noch vor Polen - Еще не Польша

- SL (Шлезвиг-Фленсбург) - Sau lenkt - Свинья рулит

- BIT (Битбург) - Bier im Tank - Пиво в баке

- BIR (Биркенфельд) - Bauer im Rausch - Упившийся крестьянин

- FRI (Фрисландия) - frei rasender Idiot - Свободно несущийся идиот

- WHV (Вильгельмсхафен) - Wir haben Vorfahrt - Уступи дорогу

- MÜR (Мюриц) - Mecklenburger überhohlen rechts - Мекленбуржцы обгоняют справа

- OVP (Восточная Передняя Померания) - Ochsen von Pommern - Померанские быки

- NF (Северная Фризия) - Nicht füttern - Не кормить

- WOB (Вольфсбург) - Weg, oder's bumst! - С дороги, а то влечу!

- DAN (Люхов-Данненберг) - die armen Nachbarn - Бедные соседи

- VK (Фёльклинген) - verursacht Kolonnen - За ним образуются колонны

- HOM (Хомбург) - Hupe ohne Motor - Сигнал без мотора

- BAD (Баден-Баден) - Bauer auf Drogen - Крестьянин под наркотой

- ERB (Эрбах) - erste Rate bezahlt - Заплатил первый взнос

- MOS (Мосбах) - meine Oma schiebt - Моя бабушка толкает

- LOS (Одер-Шпрее) - Land ohne Sonne - Страна без солнца

- BM (Бергхайм) - bereifte Mörder - Убийцы на колесах

- AIC (Айхах) - Arsch im Cockpit - Задница в кабине

- DEG (Деггендорф) - Damenrad, erster Gang - Дамский велосипед, первая скорость

- RV (Равенсбург) - Rentnerverein - Клуб пенсионеров

- FFB (Фюрстенфельдбрук) - Fahrer fährt besoffen - Водитель ездит пьяным

- NOM (Нортхайм) - niemals ohne Mutti - Никогда без мамочки

- KI (Киль) - Kann immer - Может всегда

- JL (Йерихов) - Jammerlappen - Тряпки, жалкие типы, плаксы

- ER (Эрланген) - ernst zu nehmendes Risiko - Серьезная опасность

- BLK (Бургенланд) - blödes langweiliges Kennzeichen - Глупый скучный номер

"Глупый скучный номер"… Хороший повод, чтобы поставить точку, хотя в списке их - около сотни.

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