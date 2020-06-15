Oбъемы экспорта и импорта в еврозоне упали из-за коронавируса

Поставки товаров из Европейского Союза на фоне пандемии коронавируса существенно сократились. Как сообщило в понедельник, 15 июня, Европейское статистическое ведомство Eurostat, в апреле текущего года объем экспорта из еврозоны составил 136,6 млрд евро - на 29,3 процента меньше, чем в апреле 2019-го (193,3 млрд евро). Объемы импорта тоже упали - с 177,8 млрд евро до 133,7 млрд евро (минус 24,8 процента).

В результате негативная динамика отразилась на общем профиците торгового баланса, снизившимся с 15,5 млрд евро до 2,9 млрд евро. Между тем внутри зоны евро объемы торговли сократились на 32,2 процента.

Экспорт из Германии упал на четверть

Если говорить о Германии, то здесь в период с марта по апрель экспорт упал примерно на четверть, а импорт - на пять процентов.

В своих подсчетах Eurostat ориентировалось на данные, доступные на 10 июня этого года.

Ранее в Федеральном статистическом ведомстве Германии констатировали, что объем ввоза в страну сокращается уже третий месяц подряд. Надежд на коренное улучшение ситуации в настоящее время нет: промышленные заказы из-за рубежа в апреле упали на 28,1 процента из-за рецессии на таких важнейший для Германии рынках сбыта, как США.

Значительному снижению объемов вывоза товаров из ФРГ на фоне пандемии коронавируса также способствовали закрытие границ на внутриевропейском рынке, ограничения в сфере торговли и передвижений во всем мире, а также масштабные перебои на воздушном и морском транспорте.

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