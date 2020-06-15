 Oбъемы экспорта и импорта в еврозоне упали из-за коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 15.06.2020

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Европа

Oбъемы экспорта и импорта в еврозоне упали из-за коронавируса

Общий профицит торгового баланса в еврозоне в апреле снизился с 15,5 млрд евро до 2,9 млрд евро, подсчитали в Европейском статистическом ведомстве.

Банкноты евро

Банкноты евро

Поставки товаров из Европейского Союза на фоне пандемии коронавируса существенно сократились. Как сообщило в понедельник, 15 июня, Европейское статистическое ведомство Eurostat, в апреле текущего года объем экспорта из еврозоны составил 136,6 млрд евро - на 29,3 процента меньше, чем в апреле 2019-го (193,3 млрд евро). Объемы импорта тоже упали - с 177,8 млрд евро до 133,7 млрд евро (минус 24,8 процента).

В результате негативная динамика отразилась на общем профиците торгового баланса, снизившимся с 15,5 млрд евро до 2,9 млрд евро. Между тем внутри зоны евро объемы торговли сократились на 32,2 процента.

Экспорт из Германии упал на четверть

Если говорить о Германии, то здесь в период с марта по апрель экспорт упал примерно на четверть, а импорт - на пять процентов. 

В своих подсчетах Eurostat ориентировалось на данные, доступные на 10 июня этого года.

Ранее в Федеральном статистическом ведомстве Германии констатировали, что объем ввоза в страну сокращается уже третий месяц подряд. Надежд на коренное улучшение ситуации в настоящее время нет: промышленные заказы из-за рубежа в апреле упали на 28,1 процента из-за рецессии на таких важнейший для Германии рынках сбыта, как США.

Значительному снижению объемов вывоза товаров из ФРГ на фоне пандемии коронавируса также способствовали закрытие границ на внутриевропейском рынке, ограничения в сфере торговли и передвижений во всем мире, а также масштабные перебои на воздушном и морском транспорте.

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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