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Владимир Путин на саммите ЕАЭС в БишкекеФото: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance
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NYT: Вместо победы над Украиной Путин устроил катастрофу РФ

Александр Дельфинов
54 мин. назад

Устаревшие карты, переговоры по открытым каналам, нереалистичные приказы, некомпетентность и беспорядок - расследование The New York Times раскрывает причины военного провала РФ.

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Вместо громкой победы над Украиной и быстрого захвата Киева президент РФ Владимир Путин "столкнулся с чем-то совершенно другим: величайшей гуманитарной и стратегической катастрофой его народа со времен распада Советского Союза", пишет американское издание The New York Times (NYT) в масштабном расследовании о причинах военного провала РФ, опубликованном в субботу, 17 декабря. При этом убиты оказались десятки тысяч российских солдат, а части армии РФ "разбиты после почти 10 месяцев войны".

Россияне начали вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, получив нереалистичные приказы о быстром продвижении к Киеву за 18 часов, ориентируясь по устаревшим картам 1960-х годов, при этом военные вели переговоры по открытым каналам, используя обычные мобильные телефоны, что делало их мишенью для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и в целом демонстрировали некомпетентность и плохую организованность, утверждается в материале NYT на основе анализа документов, включающих перехваты переговоров российских военных и секретные планы командования войск РФ, предоставленные, среди прочего, Главным управлением разведки Украины, и множества проведенных интервью.

Согласно этим данным, быстрая атака на Киев не удалась еще и потому, что слишком тяжелая военная техника просто увязла в распутице, из-за чего войска РФ только на пересечение границы с Украиной потратили более суток.

Неподготовленных мобилизованных бросали в "мясорубку"

Уже в сентябре, после проведенной мобилизации, военнослужащие российской 155-й бригады морской пехоты оказались на территории Украины, не имея ни карт, ни аптечек, ни работающих раций, пишет NYT. Как утверждается в публикации, всего за несколько недель до этого они были обычными рабочими или водителями грузовиков, один из медиков раньше работал барменом и вообще не имел медицинской подготовки, их вооружили старыми автоматами Калашникова, им не хватало боеприпасов и провианта.

В результате они оказались под огнем ВСУ, из 60 человек одного из подразделений погибли 40, приводит NYT слова участвовавшего в этом бою Михаила, с тяжелым ранением оказавшегося в госпитале. По его словам, это не война, а "уничтожение русского народа его собственными командирами".

Каскад ошибок Путина

Расследование "выявило ошеломляющий каскад ошибок, инициированных господином Путиным, оказавшимся в глубокой изоляции в период пандемии, одержимым своим наследием, убежденным в собственной гениальности", говорится в тексте NYT. Он принял решение о вторжении в Украину "без консультаций с экспертами, которые считали эту войну совершенной глупостью".

При этом мощь российских вооруженных сил была в значительной мере подорвана многолетним воровством, "несмотря на предположения Запада об их превосходстве". "Сотни миллиардов долларов были направлены на модернизацию вооруженных сил при господине Путине, но тысячи офицеров угодили в ловушку коррупционных скандалов", - утверждает издание.

США просили украинцев не атаковать начальника Генштаба ВС РФ

Разведка США получила информацию о том, что начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов намерен тайно посетить позиции российских войск, но скрыла это от украинских военных, пишет NYT. Однако те все равно смогли узнать о предстоящем визите, после чего власти США пытались отговорить украинцев от попытки атаковать и убить Герасимова.

Уничтоженная техника РФ под Киевом
Уничтоженная техника РФ под КиевомФото: Serhii Nuzhnenko/AP/picture alliance

Тем не менее украинские военные успели совершить нападение на место предполагаемого нахождения начальника российского Генштаба, который, однако, не пострадал, тем не менее, в результате этой операции были убиты десятки россиян, а представители командования войск РФ стали избегать визитов к линии фронта.

Россия не могла удержать захваченные территории

После огромных потерь и ценой невероятных усилий российские войска все же смогли захватить некоторые территории в Украине, однако их оказалось больше, чем они были в силах контролировать, используя "недоученных и плохо оснащенных бойцов".

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