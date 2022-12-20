В РФ пока не решили вопрос о новом наступлении на Украину

На 300-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 декабря (время московское).

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В высших военных кругах России пока нет согласия по поводу того, следует ли нынешней зимой начать новое наступление в Украине, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента. По его словам, США наблюдают во внутренних дискуссиях официальных лиц "противоречивые вещи": одни военачальники настаивают на новом наступлении, но другие сомневаются в том, что у России имеется потенциал для этого. Чиновник Госдепа добавил, что из этих внутренних дискуссий пока неясно, какими же будут "фактические действия" Москвы.

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Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, на котором будут подведены итоги деятельности вооруженных сил РФ в 2022 году и "поставлены задачи на следующий год", сообщила пресс-служба Кремля. В заседании, которое пройдет в режиме видеоконференции, примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС России. Министр обороны Сергей Шойгу выступит с докладом, в котором расскажет о ходе войны в Украине, а также о "количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году", отмечается в сообщении.

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Российская атака беспилотниками 19 декабря была крупнейшим за время войны обстрелом территории Украины иранскими дронами-камикадзе, заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, всего Россия применила 35 ударных БПЛА. "Если брать во внимание статистику, то такое количество "Шахедов" они еще не выпускали", - сказал Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ". Согласно данным Воздушных сил, Россия начала использовать иранские дроны-камикадзе 13 сентября, с тех пор украинская ПВО сбила примерно 430 таких беспилотников. В ноябре и декабре РФ применила 127 БПЛА типа Shahed и 300 крылатых ракет.

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Группа молодых людей в масках забросала кувалдами здание посольства Финляндии в Москве. В российском Telegram-канале "Опер пишет..." написали, что эта акция была ответом на якобы "недружественные действия" против российских дипломатических представительств в Финляндии.

В конце ноября владелец частной военной компании - ЧВК Вагнера - Евгений Пригожин продемонстрировал футляр от скрипки, в котором находилась кувалда с логотипом его ЧВК и со следами "крови". Таким способом близкий к президенту РФ Пригожин, которого в независимых СМИ называют "поваром Путина", отреагировал на намерение депутатов Европарламента включить ЧВК Вагнера в перечень террористических организаций. "Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс", - заявил тогда Пригожин.

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Великобритания предписала инвестиционной компании LetterOne продать регионального провайдера широкополосного интернета Upp Corporation (UC), заявив, что нынешняя принадлежность UC представляет угрозу национальной безопасности. Соответствующую позицию озвучил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Грант Шэппс. В LetterOne, в число владельцев которой входят российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, заявили, что разочарованы решением британского правительства.

Пресс-секретарь президента Украины привел подробности поездки Зеленского в Бахмут

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров привел в Facebook подробности поездки Владимира Зеленского в Бахмут. По словам Никифорова, украинский президент посетил "передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит" ВС РФ на подступах к Бахмуту. "Глава государства заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения относительно дальнейших действий", - добавил Никифоров. По его словам, находясь в районе ведения боевых действий, Зеленский поблагодарил украинских военных за мужество. Украинский президент вручил военнослужащим госнаграды. Их получили солдаты механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений. Память погибших почтили минутой молчания.

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении блок законопроектов, направленных на борьбу с диверсиями. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность "за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов". Предполагается также сделать уголовно наказуемым "обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий ".

Так, согласно законопроекту - за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии. Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в таком сообществе будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии - от 10 до 20 лет.

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С момента начала войны РФ почти десять месяцев назад зафиксированы свыше 700 военных атак на медицинские учреждения в Украине. Такие цифры привел руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт в ходе видеоконференции в Женеве. Есть раненые и жертвы среди персонала и пациентов. Кроме того, по словам Хабихта, серьезные проблемы для больниц, клиник и других медучреждений представляют удары ВС РФ по украинской гражданской инфраструктуре.

Кличко: Система водоснабжения Киева восстановлена

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Система водоснабжения Киева восстановлена, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно время, чтобы вода дошла до всех потребителей", - объяснил он. Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян, добавил градоначальник.

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Владимир Зеленский в Бахмуте (5 июня 2022 года) Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом Бахмут в Донецкой области. Об этом сообщило украинское издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. "Он действительно там был. И уже, должно быть, отбыл. Но пока из соображений безопасности от комментариев мы воздержимся", - отметил Никифоров.

Украинское министерство обороны опубликовало в Telegram-канале снимки замглавы ведомства Анны Маляр, как утверждается, сделанные в Бахмуте. ВСУ "держат Бахмут так крепко, что враг не может его захватить. И не захватит", подчеркнуло Минобороны.

О визите главы государства передало в Twitter и украинское издание FREEДОМ со ссылкой на своих корреспондентов в городе. За Бахмут уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между ВС Украины и российскими подразделениями.

Украинские власти: Контратаки РФ у Сватово и Кременной безрезультатны

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Подразделения армии РФ ведут безрезультатные контратаки на направлении Сватово-Кременная в Луганской области, рассказал глава региональной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, украинским военным осталось до Кременной "несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории". В то же время ситуация в освобожденном ВСУ поселке Белогоровка стабилизирована, добавил Гайдай.

Хроника событий 20 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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