NYT нашла в Китае счет, зарегистрированный на фирму Трампа

Анализ налоговой отчетности свидетельствует, что на базирующуюся в Нью-Йорке компанию Trump International Hotels Management L.L.C зарегистрирован счет в одном из банков Китая. При этом она выплатила в КНР 188 561 доллар США (свыше 159 тыс. евро) в виде налогов при осуществлении лицензионных сделок в период с 2013 по 2015 годы, сообщила во вторник, 20 октября, американская газета The New York Times (NYT).

В публичных финансовых отчетах президента США Дональда Трампа информация об этом зарубежном счете, однако, не фигурирует, поскольку речь идет о корпоративной документации, оформленной на юридическое лицо. Название банка в публикации NYT при этом не указывается. Объем средств, который мог быть проведен через счет в КНР, также не раскрывается.

Юрист: Никаких сделок и транзакций не осуществлялось

Отвечая на запрос издания, Алан Гартен, юрист The Trump Organization, сказал, что компания "открыла счет в китайском банке, имеющем представительства в США, для уплаты местных налогов", связанных с ведением в КНР бизнеса. По его словам, счет был создан, когда фирма изучала "возможности заключения сделок с отелями в Азии". В то же время, по версии Гартена, подразделение Trump International Hotels Management L.L.C в Китае - не активно с 2015 года, и "никаких сделок и транзакций" при этом не осуществлялось. "Несмотря на то, что банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для других целей", - также добавил юрист.

Резкий спад в отношениях США и КНР

В отношениях США и КНР отмечается резкий спад. Дональд Трамп 14 июля объявил о подписании закона о новых санкциях в адрес Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Вашингтона для этого специального административного района КНР.

Пекин обвинил Вашингтон в "беспрецедентной эскалации"

Через несколько дней США предписали Пекину закрыть генконсульство КНР в техасском Хьюстоне в целях защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американцев. Пекин обвинил Вашингтон в "беспрецедентной эскалации" ситуации и пригрозил ответными мерами.

Представитель МИД КНР на брифинге заявил об "односторонней политической провокации со стороны Соединенных Штатов" и нарушении Вашингтоном норм международного права и ключевых принципов международных отношений.

Смотрите также:

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома На выбор - два варианта Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Праймериз На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома "Ослы" против "слонов" Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предвыборную гонку продолжают: два демократа… На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома …и два республиканца Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предварительные итоги Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Еще одна небольшая формальность По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Первая женщина-кандидат в президенты США? В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома 45-й президент США Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года. Автор: Илья Коваль

