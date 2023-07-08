  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

NYT: Кассетные боеприпасы США для Киева часто не разрываются

Александра Иванова
1 ч. назад

Судя по данным Пентагона, вероятность отказа в детонации у кассетных боеприпасов, которые США хотят отправить в Украину, превышает 14%, пишет The New York Times.

https://p.dw.com/p/4TcRv
Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы в Киеве (фото из архива)
Кассетные боеприпасы в Украине, июль 2022 годаФото: Jessica Koscielniak/USA TODAY/picture alliance

"Пентагон заявил, что уровень отказа в детонации у кассетных боеприпасов, которые США намерены передать Украине, составляет 2,35% или менее, что намного лучше, чем обычно бывает у кассетных боеприпасов. Однако собственные данные Пентагона говорят о том, что боеприпасы, о которых  идет речь, содержат старые снаряды, уровень отказа в детонации у которых составляет 14% или даже больше", - указано в публикации газеты The New York Times за пятницу, 7 июля.

Издание ссылается, в частности, на доступный в Сети  отчет об использовании ВС США мин во время войны в Персидском заливе 2002 года. В нем указано: "В проведенном в июле 2000 года армией США исследовании, посвященном уровню отказа в детонации боеприпасов, сообщается, что этот уровень в суббоеприпасах M42/46 превышает 14 процентов".

Какие кассетные боеприпасы США хотят передать Украине

Авторы NYT  предполагают, что в Украину, скорее всего, отправят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, каждый из которых может пролететь около 32 км, перед тем как разорваться в воздухе и выпустить 72 небольших снаряда, которые обычно взрываются при попадании по периметру овальной зоны размером чуть больше, чем футбольное поле.

По заявлениям Пентагона, боеприпасы, которые он намерен передать Украине, являются улучшенной версией тех, что использовались США в 1991 году во время военной операции "Буря в пустыне", напоминают журналисты. "Но на самом деле все несколько сложнее. Боеприпасы, отправляемые в Киев, могут лететь дальше, чем более ранние версии (этой модели кассетных боеприпасов. - Ред.), однако они содержат те же снаряды, у которых процент неразрыва, по оценке Пентагона, является неприемлемо высоким", - выяснили авторы расследования.

Газета приводит мнение полковника армии США в отставке, бывшего сапера Эла Восбура, который предупреждает, что после окончания военных действий в Украине возникнет необходимость в масштабной просветительской кампании с целью предупредить мирных жителей о рисках, связанных с неразорвавшимися кассетными боеприпасами, прежде чем те смогут безопасно вернуться домой. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что и Россия пользуется кассетными боеприпасами.

Запрет кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы включают ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие снаряды на большой площади. Они считаются особенно опасными, поскольку от неразорвавшихся сразу снарядов могут пострадать гражданские лица, в том числе дети, и спустя годы после завершения военных действий. 

Германия и еще 110 государств подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их разработку, производство или передачу другим странам. Украина, Россия и США к Конвенции не присоединились.

7 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призывал страны придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам и заявил, что выступает против использования их на поле боя.

Смотрите также:

Кассетные боеприпасы для Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дроны бьют по России: взрывы в Псковской, Брянской, Тверской и Белгородской областях. DW Новости

Дроны бьют по России: взрывы в Псковской, Брянской, Тверской и Белгородской областях. DW Новости

Отвод подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута, обстрелы украинских прифронтовых регионов, удары беспилотниками по России, у российских призывников будут отнимать загранпаспорта, призывы к ограничению прав россиян в Грузии – таковы основные темы сегодняшнего выпуска DW Новостей.
Политика27 мая 2023 г.33:14 мин.
external

Удар по Львову, наступление россиян в Донбассе, ядерное оружие в Беларуси. DW Новости (20.06.2023)

Удар по Львову, наступление россиян в Донбассе, ядерное оружие в Беларуси. DW Новости (20.06.2023)

Российские войска наступают на двух направлениях и пытаются перехватить инициативу у ВСУ, заявила замминистра обороны Украины. В Верховную раду страны внесли проект постановления о признании Беларуси государством-агрессором. Незадолго до этого Россия разместила ядерное оружие на территории Беларуси. В Молдове обсуждают последствия признания неконституционной пророссийской партии "Шор".
Политика20 июня 2023 г.34:03 мин.

Данные Пентагона об использовании мин в ходе войны в Персидском заливе

MILITARY OPERATIONS Information on U.S. Use of Land Mines in the Persian Gulf War
www.gao.gov
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Город Лиман Донецкой области после российского удара

Украина: Россия обстреляла Лиман кассетными боеприпасами

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип подкаста "Геофактор"

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

Политика11 ч. назад29:59 мин.
Шавкат Мирзиёев

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Политика12 ч. назад
СПГ-танкер проплывает мимо морского курорта Бинц на острове Рюген

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

Экономика и бизнес21 ч. назад
Полицейские из немецкого спецподразделения GSG9 отрабатывают штурм здания, занятого террористами

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Терроризм21 ч. назад
Табло с туристическими маршрутами, которые предлагают белорусам

В РФ вместо ЕС. Куда сейчас могут поехать в отпуск белорусы?

В РФ вместо ЕС. Куда сейчас могут поехать в отпуск белорусы?

Общество23 ч. назад
Евгений Пригожин

"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

Конфликты7 июля 2023 г.
На главную страницу