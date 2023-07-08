NYT: Кассетные боеприпасы США для Киева часто не разрываются

"Пентагон заявил, что уровень отказа в детонации у кассетных боеприпасов, которые США намерены передать Украине, составляет 2,35% или менее, что намного лучше, чем обычно бывает у кассетных боеприпасов. Однако собственные данные Пентагона говорят о том, что боеприпасы, о которых идет речь, содержат старые снаряды, уровень отказа в детонации у которых составляет 14% или даже больше", - указано в публикации газеты The New York Times за пятницу, 7 июля.

Издание ссылается, в частности, на доступный в Сети отчет об использовании ВС США мин во время войны в Персидском заливе 2002 года. В нем указано: "В проведенном в июле 2000 года армией США исследовании, посвященном уровню отказа в детонации боеприпасов, сообщается, что этот уровень в суббоеприпасах M42/46 превышает 14 процентов".

Какие кассетные боеприпасы США хотят передать Украине

Авторы NYT предполагают, что в Украину, скорее всего, отправят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, каждый из которых может пролететь около 32 км, перед тем как разорваться в воздухе и выпустить 72 небольших снаряда, которые обычно взрываются при попадании по периметру овальной зоны размером чуть больше, чем футбольное поле.

По заявлениям Пентагона, боеприпасы, которые он намерен передать Украине, являются улучшенной версией тех, что использовались США в 1991 году во время военной операции "Буря в пустыне", напоминают журналисты. "Но на самом деле все несколько сложнее. Боеприпасы, отправляемые в Киев, могут лететь дальше, чем более ранние версии (этой модели кассетных боеприпасов. - Ред.), однако они содержат те же снаряды, у которых процент неразрыва, по оценке Пентагона, является неприемлемо высоким", - выяснили авторы расследования.

Газета приводит мнение полковника армии США в отставке, бывшего сапера Эла Восбура, который предупреждает, что после окончания военных действий в Украине возникнет необходимость в масштабной просветительской кампании с целью предупредить мирных жителей о рисках, связанных с неразорвавшимися кассетными боеприпасами, прежде чем те смогут безопасно вернуться домой. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что и Россия пользуется кассетными боеприпасами.

Запрет кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы включают ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие снаряды на большой площади. Они считаются особенно опасными, поскольку от неразорвавшихся сразу снарядов могут пострадать гражданские лица, в том числе дети, и спустя годы после завершения военных действий.

Германия и еще 110 государств подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их разработку, производство или передачу другим странам. Украина, Россия и США к Конвенции не присоединились.

7 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призывал страны придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам и заявил, что выступает против использования их на поле боя.

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