NYT: Число могил на кладбище ЧВК Вагнера выросло в семь раз

На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 25 января (время московское).

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Число зарегистрированных учащихся из Украины в школах ФРГ превысило 200 000. Федеральные земли сообщили о 203 105 детях и подростках из Украины в период с 16 по 22 января. Данные привела конференция министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK).

Нидерланды заявили о готовности отправки боевых танков в Украину

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Марк Рютте (фото из архива) Фото: Lex van Lieshout/ANP/IMAGO

Нидерланды заявили о готовности отправки боевых танков в Украину. Премьер-министр Марк Рютте отметил, что его страна может приобрести взятые у Германии в лизинг машины, а затем предоставить их Украине. Министр обороны Финляндии Микко Савола также сообщил о планах передачи танков Киеву.

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Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал решение правительства ФРГ о поставках Украине танков Leopard 2. Выбор Берлина означает "окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны", предание забвению "непростого пути послевоенного примирения русских и немцев", заявил дипломат. В Москве считают, что "крайне опасное решение" Берлина переводит конфликт "на новый уровень противостояния", добавил Нечаев.

Киев приветствовал решение Германии по поставкам Leopard

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Киев приветствовал решение Германии дать зеленый свет поставкам танков Leopard 2 в Украину. "Первый шаг по танкам сделан. Следующий - "танковая коалиция". Нам нужно много "Леопардов", - написал в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Париже также прокомментировали действия Берлина. "Франция приветствует решение Германии, которое расширяет и усиливает поддержку, оказанную нами в рамках поставок (колесных танков. - Ред.) AMX-10 RC", - отметил представитель президента Эмманюэля Макрона, говоря о машинах, которые Париж обещал предоставить Киеву в начале января.

Правительство Польши поблагодарило Германию. "Спасибо, канцлер Олаф Шольц", - написал премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter. Решение об отправке танков Leopard в Украину - это "большой шаг" к остановке войны со стороны РФ, добавил он. "Вместе мы сильнее", - подчеркнул Моравецкий.

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Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева в перечень лиц и организаций, в отношении которых "имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Имя Пономарева появилось в перечне 25 января, передало агентство "Интерфакс". Банки обязаны заморозить средства лиц, включенных в этот список, и прекратить их обслуживание. В августе 2022 года Коптевский суд заочно арестовал Пономарева по делу "о распространении фейков о российской армии". Политик покинул Россию в 2014 году. В 2019 году он получил гражданство Украины. В РФ он объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года Минюст внес Пономарева в реестр "иностранных агентов".

Уволен директор департамента закупок Минобороны Украины

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Генеральная прокуратура Украины сообщила, что глава ведомства Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур. В Министерстве обороны Украины должности лишился директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Как пишет "Украинская правда", Хмельницкий фигурировал в скандале по поводу возможных закупок продуктов для армии по завышенным ценам. Об увольнении сообщила председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной раде Анастасия Радина.

The New York Times: Число могил на кладбище ЧВК Вагнера выросло в семь раз

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Кладбище, используемое частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, в последние несколько месяцев стремительно увеличилось в размерах. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков и видеозаписей, проведенный газетой The New York Times (NYT). Расширение захоронения показывает, какой урон наносит ЧВК, особенно - ее рядовым бойцам, война в Украине, пишет газета. На спутниковом снимке от 24 января видно около 170 участков захоронений в районе кладбища в станице Бакинской под Горячим Ключом в Краснодарском крае, число могил увеличилось почти в семь раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках 24 ноября 2022 года, отмечает NYT. В администрации США ранее утверждали, что потери ЧВК на поле боя исчисляются тысячами и что 90 процентов погибших - заключенные, которые были завербованы для участия в боевых действиях в обмен на освобождение из тюрем.

Германия предоставит Киеву 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера

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На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Европейские партнеры в свою очередь также передадут Киеву танки Leopard 2. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, указал Шольц. Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. В дополнение к обучению - пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Данный шаг - результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии. "Это решение следует нашей хорошо известной линии на поддержку Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", - подчеркнул канцлер в Берлине.

Хроника событий 25 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 января 14.00 - 23.59 >>>

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