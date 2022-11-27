NYT: 20 стран НАТО исчерпали ресурс по отправке оружия Киеву

На 277-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 27 ноября (время московское).

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Двадцать из 30 стран-членов НАТОзначительно исчерпали военные ресурсы для отправки оружия в Украину, сообщил газете The New York Times (NYT) представитель Североатлантического альянса. Однако остальные государства - в состоянии предоставлять значительные вооружения. Речь идет, в частности, о таких крупных союзниках, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания.

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