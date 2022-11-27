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Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000Фото: Sven Eckelkamp/IMAGO
КонфликтыУкраина

NYT: 20 стран НАТО исчерпали ресурс по отправке оружия Киеву

Екатерина Венкина
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 ноября.

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На 277-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 27 ноября (время московское).

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Двадцать из 30 стран-членов НАТОзначительно исчерпали военные ресурсы для отправки оружия в Украину, сообщил газете The New York Times (NYT) представитель Североатлантического альянса. Однако остальные государства - в состоянии предоставлять значительные вооружения. Речь идет, в частности, о таких крупных союзниках, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания.

Хроника событий 27 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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