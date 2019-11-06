NYT рассказала о присутствии российских наемников в Ливии

За последние полтора месяца в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе несколько опытных снайперов, утверждается в статье газеты The New York Times, опубликованной во вторник, 5 ноября. Ссылаясь на данные ливийских военных, издание сообщает, что ливийские врачи все чаще наблюдают у пострадавших ранения без выходного отверстия, характерные для оружия, которым обычно пользуются российские снайперы.

По данным анонимного официального источника NYT в структурах безопасности Евросоюза, именно такие ранения причиняют экспансивные пули с полым наконечником, которые использовали российские снайперы в Донбассе.

В то же время представители сформированного при поддержке Совета Безопасности ООН правительстве национального согласия в Триполи указывают на то, что новые наемники прибывают из РФ в Ливию "каждую неделю". "Очевидно, что Россия идет в этом конфликте ва-банк", - цитирует газета генерала Усаму аль-Джували, командующего силами, выступающими на стороне правительства в Триполи.

Возможное присутствие ЧВК Вагнера в Ливии

Как сообщили изданию на условиях анонимности три высокопоставленных ливийских чиновника и пять западных дипломатов, внимательно наблюдающих за ходом конфликта, российские наемники, действующие в стране, принадлежат к ЧВК Вагнера. Эту структуру источники газеты считают приближенной к Кремлю частной охранной компанией, которая, кроме прочего, была задействована в Сирии.

По данным NYT, Россия на протяжении четырех лет вела закулисную игру, осуществляя негласную поддержку генерала Халифы Хафтара, контролирующего восточную часть Ливии и руководящего самопровозглашенным правительством в Тобруке. "Теперь же Россия действует более открыто, чтобы повлиять на исход кровавой гражданской войны в Ливии, - пишет газета. - Каким бы ни был исход конфликта, российское военное вторжение по факту уже дало Москве право наложить вето на любой исход конфликта".

По сведениям журналистов, Россия в настоящий момент не только отправляет в Ливию наемников, но и активно поставляет в страну истребители "Сухой", а также ракеты и артиллерию с высокоточным наведением. NYT приводит оценку сложившейся ситуации, которую дает министр внутренних дел в правительстве национального согласия Фатхи Али Башага: "Точно как в Сирии".

В конце сентября о возможном участии "вагнеровцев" в боевых действиях на стороне оппозиционного маршала Хафтара в Ливии сообщила группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая специализируется на расследованиях, касающихся вмешательства России в военные конфликты в Украине и Сирии. Косвенными доказательствами стали фото- и видеоматериалы, полученные ливийской проправительственной группировкой.

Военный конфликт в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Возникший между сторонами конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны.

ООН попыталась примирить два враждующих лагеря и прекратить кровопролитие. В Триполи было создано признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС), которое возглавил Фаиз Сарадж. ПНС с начала 2016 года управляет страной, но до сегодняшнего дня контролирует лишь небольшую территорию, примыкающую к Триполи.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим самопровозглашенной "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар ведет наступление на Триполи. Под его контролем находится большая часть страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений.

Смотрите также:

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта От "весны" до войны В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Стороны конфликта После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Халифат" террористов В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Культурное наследие как цель террористов Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Миграционный кризис По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Международная коалиция против ИГ В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Исламская антитеррористическая коалиция В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Участие России С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Мирные переговоры 14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Применение химического оружия Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Договоренность о зонах безопасности С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Год радикальных перемен в Сирии 2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Разгром ИГ, но еще не окончательная победа В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Тройка" в Сочи В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Новое применение химоружия в Думе По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор. Автор: Илья Коваль

