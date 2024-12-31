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Ножевая атака в Берлине: ранены два человека

Олег Соколенко
31 декабря 2024 г.

В берлинском районе Шарлоттенбург в результате ножевой атаки ранены два человека. Подозреваемый - гражданин Сирии, проживающий в Швеции - взят под стражу. Предположительно, он украл нож в супермаркете.

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Полицейское оцепление на месте ножевой атаки в Шарлоттенбурге
Полицейское оцепление на месте ножевой атаки в ШарлоттенбургеФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

На западе Берлина, в районе Шарлоттенбург, во вторник, 31 декабря, в результате ножевой атаки были ранены два человека. Один из них все еще находится в больнице, сообщила полиция столицы ФРГ.

По данным правоохранителей, экстренные службы были оповещены незадолго до 12.00 по местному времени. Мужчина стал наносить удары ножом другим людям, несколько прохожих попытались этому помешать. Они смогли остановить нападавшего, прежде чем прибыла полиция, которая и задержала его, пишет Berliner Zeitung.

Полиция сообщила, что подозреваемый - гражданин Сирии, проживающий в Швеции. Предположительно, нож он украл в магазине. Как сообщает газета Berliner Morgenpost, злоумышленник сначала напал на одного из посетителей супермаркета на углу Кведлинбургер-штрассе и Зёммерингштрассе. Затем он вышел на тротуар рядом с близлежащим отелем.

"Предварительные данные указывают на то, что у подозреваемого могут быть признаки психического заболевания, и нет никаких указаний на террористический мотив", - сообщил представитель полиции агентству Associated Press.

Расследование нападения ведет уголовная полиция Берлина.

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