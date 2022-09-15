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Посольство США в Москве (фото из архива)Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

Новым послом США в России может стать Линн Трейси

Жан Рофе
39 мин. назад

Администрация президента США Байдена надеется, что Линн Трейси в скором времени сможет приступить к работе в Москве, передает CNN. Сейчас она возглавляет американскую дипмиссию в Армении.

https://www.dw.com/ru/novym-poslom-ssa-v-rossii-mozet-stat-linn-trejsi/a-63124695

Президент США Джо Байден планирует назначить следующим послом в России Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет американскую дипломатическую миссию в Армении. Об этом сообщил в среду, 14 сентября, телеканал CNN со ссылкой на осведомленных собеседников.

Эту информацию также подтвердили источники агентств AP и Reuters. Официального подтверждения этих сообщений пока нет.

Линн Трейси (фото из архива)
Линн Трейси (фото из архива)Фото: U.S. State Dept./AP/picture alliance

Администрация Байдена надеется, что Трейси уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве, отмечает CNN. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла. По данным источников, Вашингтон уже уведомил Россию о своем выборе. Как правило, принимающая страна утверждает выбранного посла до официального назначения.

Салливан завершил работу на посту посла США и покинул Москву

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу на этом посту на фоне усиления напряженности между двумя странами из-за войны, развязанной Россией против Украины. Он покинул Москву 4 сентября. До прибытия преемника Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.

Линн Трейси, которая говорит по-русски, является кадровым сотрудником дипломатической службы. До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. С 2014 по 2017 год Трейси была заместителем главы дипмиссии США в Москве. Ранее она работала на разных дипломатических должностях в Центральной и Южной Азии.

Если Трейси утвердят на должность посла в России, она станет первой женщиной, возглавившей посольство США в Москве.

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