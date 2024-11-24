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Новым послом РФ в США может стать Александр Дарчиев

Екатерина Венкина
24 ноября 2024 г.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев может стать новым послом России в Вашингтоне, сообщила газета "Коммерсант".

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Посольство России в США
Посольство России в СШАФото: Getty Images/C. Somodevilla

Новым послом России в США может стать 64-летний директор департамента Северной Америки МИД РФ, ранее представлявший Москву в Канаде Александр Дарчиев. Об этом  в воскресенье, 24 ноября, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника. О такой вероятности еще в октябре писала и газета "Ведомости".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что кандидатура выбрана, выполняются процедуры по утверждению и подготовке указа. "Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение", - сказал представитель Кремля, не назвав конкретного имени.

"Это - секрет Полишинеля"

"Уже пара месяцев, как это - секрет Полишинеля. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем", - заявили агентству РБК в МИД РФ.

Как констатировала газета "Ведомости", при подобном сценарии посол будет назначен не с характерной для советской традиции позиции замминистра, а с должности главы департамента МИД.

Дарчиев окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. С 1983 по 1992 годы был аспирантом и научным сотрудником Института США и Канады. На дипслужбе он - с 1992 года. С 2014 по 2021 годы возглавлял посольство РФ в Канаде.

В интервью агентству "Интерфакс" в 2022 году он предлагал вспомнить о "хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну", - "мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы, которые не должны навязываться друг другу". В том же интервью дипломат выражал надежду, что "нормальность между нашими странами восстановится".

Москва отозвала посла РФ Антонова

Ранее, 5 октября, РФ отозвала посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

До своего назначения в августе 2017 года на должность российского посла в США Антонов работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах занимал пост замминистра обороны РФ, а затем был замминистра иностранных дел РФ.

За поддержку войны РФ в Украине Антонов находится под международными санкциями, в частности, - Канады, ЕС, Швейцарии, Великобритании.

Послы назначаются президентом РФ по предложению министра иностранных дел после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями обеих палат парламента, напомнила газета "Ведомости". 

"Сейчас с российским послом никто из официальных лиц (в США. - Ред.) все равно не общается, потому по большому счету не важно, кто станет новым представителем в Вашингтоне", - писало издание со ссылкой на источник.

 

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