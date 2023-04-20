Новым послом ЕС в Украине станет словачка Катарина Матернова

Катарина Матернова занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения и исполняет обязанности руководителя группы поддержки Украины в составе Еврокомиссии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель анонсировал в среду, 19 апреля, ряд назначений на дипломатические должности.

В частности, новым послом Европейского Союза в Украине будет назначена Катарина Матернова из Словакии, которая в настоящее время занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения. Кроме того, она исполняет обязанности руководителя группы поддержки Украины в составе Еврокомиссии.

Информацию о своем новом назначении подтвердила сама Матернова. "Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", - написала она в микроблоге Twitter.

Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Матти Маасикас из Эстонии. Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС по всему миру. Согласно стандартной практике Евросоюза, его дипломатические представители сменяются каждые четыре года и назначаются главами Совета и Комиссии по предложению главы европейской дипломатии. Новоназначенные послы обычно вступают в должность в сентябре того же года.

Смотрите также: