Новым послом ЕС в Украине станет словачка Катарина Матернова
Сергей Куприков
18 мин. назад
Катарина Матернова занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения и исполняет обязанности руководителя группы поддержки Украины в составе Еврокомиссии.
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель анонсировал в среду, 19 апреля, ряд назначений на дипломатические должности.
В частности, новым послом Европейского Союза в Украине будет назначена Катарина Матернова из Словакии, которая в настоящее время занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения. Кроме того, она исполняет обязанности руководителя группы поддержки Украины в составе Еврокомиссии.
Информацию о своем новом назначении подтвердила сама Матернова. "Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", - написала она в микроблоге Twitter.
Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Матти Маасикас из Эстонии. Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС по всему миру. Согласно стандартной практике Евросоюза, его дипломатические представители сменяются каждые четыре года и назначаются главами Совета и Комиссии по предложению главы европейской дипломатии. Новоназначенные послы обычно вступают в должность в сентябре того же года.