Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шаппс, возглавлявший до сих пор министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности. 54-летний политик сменит на этом посту Бена Уоллеса, подавшего в отставку после четырех лет пребывания в должности и сыгравшего ключевую роль в поддержке Лондоном Украины в борьбе против российской агрессии. О перестановке в правительстве сообщил в четверг, 31 августа, офис премьер-министра страны Риши Сунака.

Комментируя в сети микроблогов X (бывший Twitter) свое назначение, Шаппс заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в борьбе "против варварского вторжения Путина". Кроме того, он поблагодарил своего предшественника за "огромный вклад" в оборону Соединенного Королевства и глобальную безопасность. Шаппса считают надежным союзником консервативного премьера Сунака. На прошлой неделе он посетил Киев в качестве министра энергетической безопасности и обсудил вклад Лондона в восстановление Украины.

Пятый правительственный пост Шаппса за последний год

Должность министра обороны - уже пятый правительственный пост для Гранта Шаппса за последний год. Он возглавлял министерство транспорта в правительстве Бориса Джонсона, а также короткое время в октябре 2022 года был главой МВД в правительстве Лиз Трасс. С конца октября 2022-го по февраль 2023 года Шаппс занимал пост министра экономики в правительстве Риши Сунака, а затем стал министром энергетической безопасности.

На пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности назначена Клэр Кутино - экс-советница Риши Сунака и бывшая замминистра по вопросам детей и семьи. Бен Уоллес объявил о намерении уйти в отставку еще в июле. Он пользуется большой поддержкой среди членов Консервативной партии, его кандидатура неоднократно обсуждалась для возможного выдвижения на руководящий пост.

Смотрите также: