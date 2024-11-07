  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Новым министром финансов ФРГ станет советник Шольца Кукис

Сергей Ромашенко
7 ноября 2024 г.

Йорг Кукис по поручению Олафа Шольца согласовывает для него формулировки документов на саммитах "семерки" и "двадцатки". Он является важнейшим советником канцлера по вопросам экономики и финансов.

https://p.dw.com/p/4mjjK
Йорг Кукис
Йорг КукисФото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Новым министром финансов Германии станет советник канцлера по вопросам экономики и финансов Йорг Кукис (Jörg Kukies), сообщил в четверг, 7 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), подтвердив тем самым соответствующие сообщения немецких СМИ.

В настоящее время социал-демократ Кукис занимает пост госсекретаря в ведомстве федерального канцлера и является одним из важнейших советников канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). В числе прочего Кукис согласовывает формулировки заключительных договоренностей на саммитах "большой семерки" и "большой двадцатки".

Накануне Шольц уволил с поста главы Минфина свободного демократа Кристиана Линднера (Christian Lindner) на фоне беспрецедентного конфликта вокруг латания дыр в федеральном бюджете. Шольц обвинил Линднера в многократном нарушении доверия и ограниченности. Кукис возглавит министерство финансов, как только получит официальный приказ о назначении от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Это произойдет в середине дня 7 ноября.

Развал правящей коалиции

Увольнение Линднера ознаменовало собой развал правящей в Германии на протяжении трех последних лет коалиции в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых". Олаф Шольц объявил о намерении в середине января поставить в бундестаге вопрос о доверии правительству и тем самым открыть путь к проведению досрочных выборов в стране.

После увольнения Кристиана Линднера с поста министра финансов вице-канцлер - представитель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) отказался возглавить финансовое ведомство на переходный период.

В то же время министр транспорта ФРГ - свободный демократ Фолькер Виссинг (Volker Wissing), несмотря на отставку однопартийца Линднера, неожиданно согласился остаться в составе правительства до запланированных новых выборов, но выйти из рядов СвДП. Виссинг впредь будет в правительстве беспартийным. "Я не хочу становиться бременем для своей партии", - заявил он.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Силуэт канцлера ФРГ Олафа Шольца в окне здания ведомства федерального канцлера в Берлине

Распад коалиции: Германию ждут досрочные выборы

Распад коалиции: Германию ждут досрочные выборы

Правящая в Германии коалиция развалилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вынесет 15 января на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы в марте можно было провести досрочные выборы.
Политика6 ноября 2024 г.
Президент Германии Штайнмайер и новое правительство во главе с канцлером Шольцем, 8 декабря 2021 года

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии, впервые в истории сформированное социал-демократами, "зелеными" и либералами, было приведено к присяге 8 декабря 2021 года. Кто в его составе - в галерее DW.
Политика11 декабря 2023 г.18 фото
external

Правительственный кризис в Германии: коалиция Шольца на грани развала

Правительственный кризис в Германии: коалиция Шольца на грани развала

Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца может развалиться уже на этой неделе. Главное яблоко раздора - экономика. В распоряжении СМИ в конце прошлой неделе оказался 18-страничный документ с идеями министра финансов Кристиана Линднера, в котором он требует перезапуска экономики.
Политика5 ноября 2024 г.03:19 мин.