Комиссаром СЕ по правам человека избран ирландец О'Флаэрти

64-летний юрист Майкл О'Флаэрти заступит на пост с 1 апреля на шестилетний срок. Он заменит Дунью Миятович, занимавшую пост комиссара Совета Европы по правам человека с 2018 года.

Новым комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека избран 64-летний юрист из Ирландии Майкл О'Флаэрти. Во втором туре голосования депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 26 января, в поддержку О'Флаэрти высказались 104 парламентария. Его соперники Меглена Кунева (Болгария) и Манфред Новак (Австрия) получили соответственно 70 и 37 голосов.

В должность комиссара СЕ по правам человека О'Флаэрти вступит с 1 апреля на шестилетний невозобновляемый срок. Он заменит 59-летнюю Дунью Миятович, занимавшую этот пост с 2018 года. Майкл О'Флаэрти с 2016 года занимал пост директора Агентства ЕС по основным правам, а до этого был профессором юриспруденции в области прав человека и директором Ирландского центра по правам человека при Национальном университете Ирландии, главным комиссаром Комиссии по правам человека Северной Ирландии и членом Комитета ООН по правам человека.

Юридическое и теологическое образование

Майкл О'Флаэрти получил юридическое образование. Проработав несколько лет в сфере юриспруденции, он стал изучать католическую теологию в Папском Григорианском университете в Риме и в 1987 году был рукоположен в священники, но позднее сложил с себя этот сан.

Институт комиссара Совета Европы по правам человека был учрежден в 1999 году для повышения уровня осведомленности о правах человека и уважения к ним в 46 государствах - членах СЕ, для выявления возможных недостатков в законодательстве и практике в сфере прав человека, а также для содействия деятельности национальных институтов омбудсмена и других структур по правам человека.

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