Новым главой МИД Израиля должен стать Исраэль Кац

Кабинет министров Израиля утвердил замену главы МИД страны. На этот пост, который до сих пор занимал Эли Коэн, будет назначен Исраэль Кац, ныне возглавляющий Минэнерго. Об этом сообщила пресс-служба правительства в воскресенье, 31 декабря. В свою очередь, Коэн сменит Каца на месте министра энергетики. Эти назначения подлежат одобрению парламентом страны - Кнессетом.

68-летний Кац избирается в Кнессет по спискам партии "Ликуд" с 1998 года. В прошлом он занимал различные министерские должности, в том числе был министром иностранных дел с 2019 по 2021 год. Кац считается сторонником жесткой политики в отношении палестинцев. На посту министра энергетики он поддержал блокаду сектора Газа в области снабжения водой и электроэнергией.

Коалиционное соглашение предусматривает ротацию

Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам парламентских выборов. Коалиция сформирована вокруг правой партии "Ликуд" Нетаньяху. В состав правительства вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы.

По итогам коалиционных переговоров место главы МИД в этом составе кабмина оказалось закреплено за партией "Ликуд", пост министра занял Коэн. При этом в коалиционном соглашении изначально было оговорено, что в декабре 2023 года Коэн на основе принципа ротации должен поменяться должностями с Кацем, который возглавил Минэнерго. Министры обменяются портфелями обратно в декабре 2025 года, если коалиция просуществует до тех пор.

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