Новый вариант коронавируса Омикрон распространяется по планете (29.11.2021)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Омикрон, новый вариант коронавируса из ЮАР, за короткие сроки успел проникнуть во многие страны мира. Ученые говорят, что новый вариант в разы заразнее дельты. Насколько он опасен?
Что делать, если четвертую волну коронавируса не удается остановить? В Германии уже никаких мер не исключают, причем большинство населения настроено более решительно, чем политики.
Вариант B.1.1.529, названный омикроном, впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".
Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.
Опасения, что вариант коронавируса "омикрон" чаще ведет к летальным исходам, чем другие мутации SARS-CoV-2, могут не подтвердиться. В ЮАР врачи сообщают об отсутствии осложнений у пациентов.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия