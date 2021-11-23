 Новый вариант коронавируса Омикрон распространяется по планете (29.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 29.11.2021

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Новый вариант коронавируса Омикрон распространяется по планете (29.11.2021)

Омикрон, новый вариант коронавируса из ЮАР, за короткие сроки успел проникнуть во многие страны мира. Ученые говорят, что новый вариант в разы заразнее дельты. Насколько он опасен?

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Ein Facharzt versorgt einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation der Leipziger Uniklinik und hält dessen Hand. ​Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und der damit stark gestiegene Zahl behandlungsbedürftiger COVID-19-Patienten hat das Universitätsklinikum die Zahl der geplanten Operationen um über 30 Prozent verringert. Damit sollen die Kapazitäten für die Behandlung von COVID-19-Patienten gesichert werden.

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20.10.2021****A medical technology student works in a laboratory as limited face-to-face classes resume at the University of Santo Tomas in Manila on October 20, 2021, ahead of a government plan to pilot face-to-face primary and secondary classes on November 15 in COVID-19 low risk areas. (Photo by JAM STA ROSA / AFP)

Омикрон-вариант коронавируса 29.11.2021

Вариант B.1.1.529, названный омикроном, впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".

27.11.21 *** People wait in front of an Appointment Desk for quarantine and coronavirus disease (COVID-19) test appointments inside Schiphol Airport, after Dutch health authorities said that 61 people who arrived in Amsterdam on flights from South Africa tested positive for COVID-19, in Amsterdam, Netherlands, November 27, 2021. REUTERS/Eva Plevier

ВОЗ советует учитывать риски в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса 29.11.2021

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.

27.11.2021****A petrol attendant stands next to a newspaper headline in Pretoria, South Africa, Saturday, Nov. 27, 2021. As the world grapples with the emergence of the new variant of COVID-19, scientists in South Africa — where omicron was first identified — are scrambling to combat its spread across the country. (AP Photo/Denis Farrell)

Мутация "омикрон": в ЮАР не фиксируют тяжелых форм COVID-19 29.11.2021

Опасения, что вариант коронавируса "омикрон" чаще ведет к летальным исходам, чем другие мутации SARS-CoV-2, могут не подтвердиться. В ЮАР врачи сообщают об отсутствии осложнений у пациентов.