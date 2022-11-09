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Фото: Alexander Limbach/Zoonar/picture alliance
Цифровые технологииБеларусь

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Эмма Левашкевич
21 мин. назад

Опрошенные DW эксперты считают, что документ выводит интернет-слежку в Беларуси на беспрецедентный уровень, и говорят о "цифровой диктатуре".

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Три организации - Белорусский Хельсинский комитет, Human Constanta и Access Now - обратились к спецдокладчикам ООН и в рабочую группу ООН по бизнесу и правам человека из-за указа Лукашенко № 368. Этот документ обязывает онлайн-ресурсы в Беларуси, в том числе почтовые провайдеры, мессенджеры и интернет-магазины, сохранять информацию о своих пользователях и предоставлять властям прямой удаленный доступ к этим данным. "Новый указ институционализирует слежку и выводит ее на беспрецедентный уровень", - говорится в пресс-релизе организаций.

Как будут следить за белорусами в интернете?

Как объяснил в интервью DW эксперт Human Constanta (он попросил не называть его имя в статье), уже с 2010 года все операторы связи, мобильные операторы, интернет-провайдеры в Беларуси должны были установить специальное оборудование, которое бы позволяло спецслужбам в любое время подключаться к их сетям. "Как это выглядело? Не надо было тратить время на какие-либо запросы, спецслужбы могли подключаться к сетям электросвязи, перехватывать трафик или голосовые сообщения (если речь шла об обычной мобильной связи) и таким образом проводить оперативно-розыскные мероприятия. Провайдеры в этом никак не участвовали - кроме установки специального оборудования, они даже не могли отследить, как часто к ним подключаются, какую информацию получают", - говорит эксперт. 

По новому закону, подключиться к специальной информационной системе и предоставить спецслужбам доступ к своим данным должны и поставщики онлайн-услуг в Беларуси. "Должен быть составлен некий список владельцев сайтов, баз данных, информационных систем, которые должны будут подключиться к этой системе, - говорит эксперт . - И спецслужбы, конкретно ОАЦ (Оперативно-аналитический центр. - Ред.) и КГБ, смогут в режиме реального времени подключаться к базам данным. Мы не знаем, что это за список сайтов, мы даже не знаем, будет ли он опубликован. Но что это значит? В любой момент к любому сайту, через который оказываются онлайн-услуги (а это, в принципе, любой сайт, который собирает информацию), могут получить доступ силовики". 

Каких сайтов коснется новый указ Лукашенко?

Эксперт считает, что в первую очередь, новшество затронет сервисы, которые имеют большую долю на рынке. "Например, это могут быть маркетплейсы, каршеринговые компании, онлайн-такси. Это могут быть поисковые системы, социальные сети, мессенджеры и так далее, - говорит он. -  В первую очередь, мы, конечно, обращаем внимание на белорусские и российские сервисы, потому что, скорее всего, они не смогут и не станут отказывать спецслужбам и будут вынуждены поставить себе оборудование и программное обеспечение (необходимое для слежки. - Ред.)".

По сути, если такое оборудование установит почтовый сервис, спецслужбы смогут получить доступ даже к содержанию писем. "Нигде не написано, например, что интернет-банкинг - это исключение. Это значит, что теоретически спецслужбы могут подключаться к банковским онлайн-системам, не обращая внимание на банковскую тайну", - предупреждает эксперт Human Constanta

Что касается западных сервисов и мессенджеров, считает эксперт, что они вряд ли станут давать белорусским спецслужбам доступ к своим базам данных: "Я практически уверен, что сотрудничать с белорусским правительством западные компании не станут".

Поможет ли VPN?

Эксперт объясняет: если пользователь включает VPN, оператор или спецслужбы получают информацию лишь о том, что трафик идет в какую-то одну точку. Какие дальше направляются запросы из этой точки - непонятно. "Неизвестно, читаете ли вы DW или "Нашу нiву", играете ли в игры или еще что-то. Есть возможность посмотреть типы трафика через специальное оборудование - видео это или сообщения, но проанализировать подробно потребляемую информацию, в том числе на тех ресурсах, которые признаны экстремистскими, представляется маловероятным. Можно скрывать свои “пользовательские привычки".

Человек сидит за компьютером
Белорусам будет сложнее скрывать свои "пользовательские привычки" в интернетеФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Однако при новой системе опасность есть даже при использовании VPN. В пример эксперт приводит онлайн-сервис службы такси. "Проблема в том, что можно будет сопоставить одновременно факт подключения к этому сервису и факт пользования услугой на стороне сервиса - и найти конкретного человека, который с конкретного IP-адреса подключался к этому сервису", - говорит эксперт.

Он обращает внимание, что "это можно будет делать, нажав несколько кнопок, то есть речь идет о массовой неизбирательной слежке, когда практически любой человек в любой момент находится под угрозой того, что за ним или ней следят".

"И получить какое-то пояснение, для чего это делалось и к каким результатам привело, невозможно, получить компенсацию за необоснованную слежку, необоснованное ограничение прав, тоже невозможно. Никакого контроля за этой системой нет", - считает он.

Какие законы нарушает указ Лукашенко?

Екатерина Дейкало, юристка-международница, эксперт БХК объясняет, что новшество нарушает как минимум два права. Это право на свободу от произвольного незаконного вмешательства в частную жизнь и переписку (статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах) и право на свободу выражения мнений (статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах). "Потому что пользователь начинает себя цензурировать, думать, что писать в мессенджере, что говорить по телефону", - отмечает она.

В связи с новым указом белорусские правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН по этим двум правам, а также к рабочей группе ООН по бизнесу и правам человека, так как, по словам Дейкало, "бизнес вовлекается государством в нарушение прав человека". 

"Рабочую группу по бизнесу и правам человека мы попросили обратиться и к БелГИЭ (белорусское предприятие по надзору за электросвязью, владелец и оператор системы слежения по новому указу) и отдельно обратиться к бизнесу, который работает в Беларуси и с Беларусью, и предупредить: вы будете вовлечены в сеть нарушений, - говорит юристка. - Наша стратегическая цель - зафиксировать нарушение этим указом законодательной практики, зафиксировать его как часть практики цифровой диктатуры".

Правозащитники понимают, что бизнес (например, владельцы интернет-ресурсов), который работает в Беларуси, не может не исполнять этот указ. "Но как минимум международный бизнес может сам в этом не участвовать и не поощрять это. Важно, чтобы было неспокойно тем, кто нарушает права человека, чтобы у них не было иллюзий, и чтобы иностранный бизнес не поддерживал эту практику", - подчеркивает Екатерина Дейкало.

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