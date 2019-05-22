 Новый самолет для Ангелы Меркель стоит 150 млн евро (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.08.2020

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По Германии

Новый самолет для Ангелы Меркель стоит 150 млн евро (фото)

На этом новом A350 будут летать президент и канцлер Германии, члены правительства и официальные делегации.

Новый самолет получил бортовой номер Люфтваффе 1003

Новый самолет получил бортовой номер Люфтваффе 1003

Гамбург • Долгожданное пополнение в парке машин правительственного летного отряда немецкого бундесвера. В этот четверг, 20 августа, в Гамбурге состоялась официальная церемония передачи "клиенту" первого из трех таких самолетов, заказанных федеральным правительством. В ней приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Аннегрет Крамп-Карренбауэр осматривает кабину пилотов

Аннегрет Крамп-Карренбауэр осматривает кабину пилотов

150 миллионов евро за правительственный самолет

Оснащение этого дальнемагистрального самолета для правительственных нужд на базе модели A350-900 было осуществлено в техническом центре авиакомпании Lufthansa в Гамбурге. В ближайшее время самолет пройдет сертификацию и совершит серию испытательных полетов.

Первые лица государства и члены правительства, как ожидается, смогут впервые воспользоваться им в конце года. Два других новых самолета должны быть введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Стоимость одной новой машины составляет около 150 млн евро.

Правительственная делегация во время торжественной церемонии в Гамбурге

Правительственная делегация во время торжественной церемонии в Гамбурге

Устаревший летный парк и технические проблемы

Специальный летный парк бундесвера отчасти сильно устарел. Технические проблемы в последние годы регулярно оказывали влияние на график поездок - приводили к возникновению неплановых ситуаций и задержек. В частности, из-за поломки самолета канцлер Ангела Меркель в 2018 году не смогла вовремя прибыть на саммит G20 в Буэнос-Айресе

В общей сложности правительство ФРГ пользуется 17 самолетами. Самый старый из них был введен в эксплуатацию более 30 лет назад. 

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  • Отто Лилиенталь

    10 цитат о полетах и авиации

    Изобрести самолет просто. Построить его - уже кое-что. Летать - это всё. +++ Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang. Fliegen, das ist alles.

    Отто Лилиенталь (Otto Lilienthal, 1848-1896) - немецкий инженер, один из пионеров авиации

  • Лорио (Вико фон Бюлов)

    10 цитат о полетах и авиации

    Из всех живых существ лишь человек в полете имеет возможность есть горячие блюда. +++ Der Mensch ist das einzige Wesen, das im Fliegen eine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann.

    Лорио (Loriot, 1923-2011) - немецкий комический актер, сатирик и художник

  • Фридрих Ницше

    10 цитат о полетах и авиации

    Кто раз научил людей летать, тот сдвинул все пограничные камни. +++ Wer die Menschen einst fliegen lehrte, hat alle Grenzsteine verrückt.

    Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) - немецкий мыслитель

  • Памятник Мартину Лютеру в Айслебене

    10 цитат о полетах и авиации

    Человек рожден для труда, как птица для полета. +++ Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen.

    Мартин Лютер (Martin Luther, 1483-1546) - христианский богослов, инициатор Реформации

  • Роберт Лембке

    10 цитат о полетах и авиации

    При прохождении через зону сильной турбулентности в самолете нет атеистов. +++ Im Flugzeug gibt es während starker Turbulenzen keine Atheisten.

    Роберт Лембке (Robert Lembke, 1913-1989) - немецкий журналист и телеведущий

  • Аксель Хаке

    10 цитат о полетах и авиации

    Глобализацию изобрели птицы, испокон веков летающие вокруг света. +++ Die Globalisierung ist von den Vögeln erfunden worden, seit Jahrtausenden fliegen sie um die Welt.

    Аксель Хаке (Axel Hacke, 1956) - немецкий журналист

  • ВПП на острове Монтсеррат

    10 цитат о полетах и авиации

    Жизнь, если взглянуть на поставленные когда-то цели, состоит из сплошных вынужденных посадок. +++ Das Leben besteht in Anbetracht dessen, wohin man fliegen wollte, aus Notlandungen.

    Хелльмут Вальтерс (Hellmut Walters, 1930-1985) - немецкий писатель

  • Дирижабль Zeppelin над островом Зюльт (1912)

    10 цитат о полетах и авиации

    Нужно только хотеть и верить, тогда все получится. +++ Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen.

    Фердинанд фон Цеппелин (Ferdinand Graf von Zeppelin, 1838 - 1917) - строитель первых дирижаблей

  • Ньютон и яблоко

    10 цитат о полетах и авиации

    "Я могу летать!" - сказал червь, падая с дерева вместе с яблоком. +++ Ich kann fliegen, sagte der Wurm, als er mit dem Apfel vom Baume fiel.

    Вернер Мич (Werner Mitsch, 1936-2009) - мастер афоризма

  • Коллаж. Yana Razyborynska

    10 цитат о полетах и авиации

    Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach.

    Пословица (Sprichwort)


Контекст

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