Новый самолет для Ангелы Меркель стоит 150 млн евро (фото)

На этом новом A350 будут летать президент и канцлер Германии, члены правительства и официальные делегации.
Гамбург • Долгожданное пополнение в парке машин правительственного летного отряда немецкого бундесвера. В этот четверг, 20 августа, в Гамбурге состоялась официальная церемония передачи "клиенту" первого из трех таких самолетов, заказанных федеральным правительством. В ней приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).
Оснащение этого дальнемагистрального самолета для правительственных нужд на базе модели A350-900 было осуществлено в техническом центре авиакомпании Lufthansa в Гамбурге. В ближайшее время самолет пройдет сертификацию и совершит серию испытательных полетов.
Первые лица государства и члены правительства, как ожидается, смогут впервые воспользоваться им в конце года. Два других новых самолета должны быть введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Стоимость одной новой машины составляет около 150 млн евро.
Специальный летный парк бундесвера отчасти сильно устарел. Технические проблемы в последние годы регулярно оказывали влияние на график поездок - приводили к возникновению неплановых ситуаций и задержек. В частности, из-за поломки самолета канцлер Ангела Меркель в 2018 году не смогла вовремя прибыть на саммит G20 в Буэнос-Айресе.
В общей сложности правительство ФРГ пользуется 17 самолетами. Самый старый из них был введен в эксплуатацию более 30 лет назад.
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Три дальнемагистральных самолета A350 придут на смену почти двадцатилетним А340. За последние несколько месяцев произошли поломки самолетов, обслуживающих канцлера и президента ФРГ.
Ряд немецких политиков вылетают в США отдельно друг от друга. Их критикуют за неэкологичные действия и растрату бюджетных денег.
В связи с участившимися поломками на правительственных самолетах большинство членов кабинета министров ФРГ отныне будут пользоваться коммерческими рейсами, пишет Spiegel Online.
У правительственного самолета "Теодор Хойс" возникли неполадки с системой подачи сжатого воздуха. Ранее обнаруживались поломки в самолетах, на которых летают Меркель и Мюллер.
Это уже второй за последнее время серьезный сбой в работе германских правительственных бортов. Меркель ранее из-за поломки лайнера пропустила открытие саммита "двадцатки".
Самолет с канцлером и министром финансов ФРГ вылетел из Берлина в Буэнос-Айрес, однако из-за технических неполадок приземлился в Кельне.