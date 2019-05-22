Новый самолет для Ангелы Меркель стоит 150 млн евро (фото)

Гамбург • Долгожданное пополнение в парке машин правительственного летного отряда немецкого бундесвера. В этот четверг, 20 августа, в Гамбурге состоялась официальная церемония передачи "клиенту" первого из трех таких самолетов, заказанных федеральным правительством. В ней приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Аннегрет Крамп-Карренбауэр осматривает кабину пилотов

150 миллионов евро за правительственный самолет

Оснащение этого дальнемагистрального самолета для правительственных нужд на базе модели A350-900 было осуществлено в техническом центре авиакомпании Lufthansa в Гамбурге. В ближайшее время самолет пройдет сертификацию и совершит серию испытательных полетов.

Первые лица государства и члены правительства, как ожидается, смогут впервые воспользоваться им в конце года. Два других новых самолета должны быть введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Стоимость одной новой машины составляет около 150 млн евро.

Правительственная делегация во время торжественной церемонии в Гамбурге

Устаревший летный парк и технические проблемы

Специальный летный парк бундесвера отчасти сильно устарел. Технические проблемы в последние годы регулярно оказывали влияние на график поездок - приводили к возникновению неплановых ситуаций и задержек. В частности, из-за поломки самолета канцлер Ангела Меркель в 2018 году не смогла вовремя прибыть на саммит G20 в Буэнос-Айресе.

В общей сложности правительство ФРГ пользуется 17 самолетами. Самый старый из них был введен в эксплуатацию более 30 лет назад.

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