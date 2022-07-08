 Новый приговор убийце Джорджа Флойда - 21 год лишения свободы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2022

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Мир

Новый приговор убийце Джорджа Флойда - 21 год лишения свободы

Экс-полицейский Дерек Шовин пошел на судебную сделку, признав свою вину в нарушении конституционных прав убитого им афроамериканца. Срок его обязательного заключения увеличится.

Бывший сотрудник американской полиции Дерек Шовин в зале суда

Бывший сотрудник американской полиции Дерек Шовин в зале суда (архив)

Экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к лишению свободы на 21 год за нарушение конституционных прав убитого им афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение принял Федеральный окружной суд США в штате Миннесота в четверг, 7 июля.

В декабре прошлого года Шовин признал себя виновным в умышленном лишении Флойда его прав, избежав тем самым еще одного длительного судебного разбирательства. Теперь он может быть переведен из одиночной камеры в тюрьме строгого режима в Миннесоте в федеральную тюрьму с лучшими условиями.

Ранее, 25 июня 2021 года, Шовин уже был приговорен к лишению свободы на 22,5 года за убийство Флойда.

Между тем, в пенитенциарной системе штата Миннесота заключенные имеют право на условно-досрочное освобождение раньше, чем в федеральной системе. Теперь из-за нового приговора срок обязательного пребывания Шовина за решеткой увеличится. Но соглашение о признании вины позволило ему избежать пожизненного заключения, грозящего по федеральным обвинениям.

Гибель Флойда и протесты BLM

Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании, хотя 46-летний задержанный неоднократно жаловался на то, что не может больше дышать. Он был взят под стражу по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев.

Трагедия в крупнейшем городе штата Миннесота вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия - преимущественно под лозунгами движения за гражданские права Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM). Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах.

Городской совет Миннеаполиса принял решение выплатить семье Джорджа Флойда компенсацию в размере 27 млн долларов.

Новые протесты из-за убийства афроамериканца

В июле 2022-го в США вновь прошли протесты из-за гибели афроамериканца от пуль полиции в городе Акрон штата Огайо. На этот раз жертвой силовиков стал 25-летний Джейланд Уокер. Как сообщил департамент полиции Акрона, Уокер был застрелен 27 июня, когда пытался скрыться от полиции после нарушения правил дорожного движения.

Смотрите также:

  • Участница акции протеста с плакатом Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Жизни чернокожих имеют значение"

    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

  • Акция протеста в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстранты требуют привлечь полицейских к ответственности

    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    В 25 городах США ввели комендантский час

    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


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Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России (11.06.2020)

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