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Новый премьер Нигера Зейне раскритиковал санкции ЭКОВАС

Сергей Ромашенко
6 мин. назад

Али Ламине Зейне назвал санкции ЭКОВАС против Нигера "несправедливым вызовом". Он подчеркнул, что народ Нигера выбрал путь защиты суверенитета.

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Новый премьер-министр Нигера Али Ламине Зейне
Новый премьер-министр Нигера Али Ламине ЗейнеФото: Karen Bleier/AFP/Getty Images

Новый премьер-министр Нигера Али Ламине Зейне раскритиковал санкции, введенные государствами-членами Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) против его страны после военного путча, но выразил уверенность в том, что Нигер справится с этим вызовом. "Мы полагаем, что хотя введенные против нас санкции - несправедливый вызов, мы сможем преодолеть его. И мы его преодолеем", - заявил он в эксклюзивном интервью медиакомпании DW в понедельник, 14 августа.

Зейне выступил в поддержку военного путча в Нигере. "Наш народ решил защищать суверенитет и поставить на место любую власть, которая не согласна с этим. Люди должны доверять новым властям, поскольку мы сосредоточили наши действия на том, чтобы служить им с полной честностью и компетентностью", - указал он.

Новый премьер Нигера выразил оптимизм по поводу визита в Нигер делегации соседней Нигерии и переговоров с ЭКОВАС. "Это вселяет в нас уверенность, поскольку делегация Нигерии - рупор для определенного понимании в нигерийском обществе", - пояснил он.

Сотрудничество с ЭКОВАС

Зейне отметил глубокую историческую общность между Нигером, Нигерией и ЭКОВАС, подчеркнув заинтересованность в сохранении этой общности, а также в том, чтобы ЭКОВАС сосредоточился в первую очередь на экономических вопросах.

"Основной принцип солидарности заключается в том, чтобы позволить всем членам этого сообщества создать условия для процветания и позаботиться о том, чтобы каждая из стран получала выгоду от этой солидарности в сообществе. Если, однако, мы обнаружим, что на передний план выходят политические и военные принципы, то это будет весьма печально", - указал Али Ламине Зейне.

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