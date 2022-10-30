Новый посол Украины в ФРГ - против приема уклонистов из РФ

Прием российских дезертиров - угроза безопасности не только для Германии, но и для украинских беженок с детьми, считает новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

Новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев предостерег Германию от предоставления убежища россиянам, бегущим от мобилизации. "Бегут молодые мужчины, которые ни о чем не жалеют, но хотят избежать службы в армии и в итоге разъезжают кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", - заявил он в интервью Bild am Sonntag.

По словам посла, прием российских уклонистов - это "угроза безопасности" не только для Германии, но и "для всех молодых украинок с детьми, которым в конце концов придется сидеть напротив этих мужчин в общежитиях для беженцев". "Было бы неправильно со стороны Германии принимать российских дезертиров", - уверен он.

В интервью Bild am Sonntag дипломат также подтвердил, что Украина выступает против переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы не будем вести переговоры с Путиным, - подчеркнул он. - Наши переговоры за прошедшие восемь лет привели к тому, что 20% нашей территории вместо семи оказались под российской оккупацией".

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