Новый план Минтранса РФ: бесплатный общественный транспорт и платные дороги

В правительстве РФ обдумывают возможность перехода к бесплатному общественному транспорту к 2035 году - об этом российское Министерство транспорта в пятницу, 11 сентября, сообщило РБК. Однако отмена платы за проезд станет возможной только в том случае, если дороги станут платными для владельцев личных автомобилей.

Ранее Минтранс РФ подготовил проект транспортной стратегии, в рамках которой был сформулирован принцип "пользователь платит". В соответствии с этим механизмом владельцев личных автомобилей хотят обязать платить: с 2025 года автомобилисты начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году - за проезд по дорогам всех категорий.

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