 Новый план Кремля. Санкции – надолго. Могила для фараона – ″Заповедник″, выпуск 212, 10.04.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 10.04.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Новый план Кремля. Санкции – надолго. Могила для фараона – "Заповедник", выпуск 212, 10.04.22

Совещание по вопросам военных достижений. Репортаж о ситуации на прилавках и отказ от газа и нефти из России. Володин, Лавров и Мишустин строят гробницу для своего фараона.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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