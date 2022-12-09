Новая помощь США Украине и другие события 289-го дня войны

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. Минфин США ввел санкции против главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Российский оппозиционер Илья Яшин получил 8,5 года колонии за "фейки" об армии.

На 289-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 9 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Зеленский: Оккупанты фактически разрушили Бахмут

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о тяжелой ситуации на ключевых участках фронта на востоке Украины. "Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе - Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места - не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут - еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины", - сказал он.

Зеленский поблагодарил "всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери - в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом".

В Донецкой области за минувшие сутки от российских обстрелов погибли пять мирных жителей - трое в Бахмуте, один в Торецке и еще один в Нетайлово, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram-канале. Еще два человека в области получили ранения. По данным Донецкой ОВА, с начала российского вторжения в регионе погиб 1251 человек и еще 2711 пострадали.

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден распорядился направить еще 275 млн долларов на военную помощь Украине, говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом . Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал журналистам, что новый пакет помощи "будет отправлен" Киеву в ближайшее время. По его словам, он будет включать "новые возможности для усиления противовоздушной обороны и для противодействия угрозам со стороны беспилотников".

Как сообщается на сайте Пентагона , в этот пакет также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 80 тысяч снарядов для орудий калибра 155 мм, автомобили Humvee, оборудованные под машины скорой помощи, и оснащение к ним, а также "приблизительно" 150 генераторов.

Военную помощь Киеву впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину также планирует направить Болгария, пишет агентство Reuters. Список вооружений засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София будет отправлять в основном легкое вооружение и боеприпасы. При этом они отметили, что Болгария не может позволить себе отправлять свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которых хочет Киев.

Сунак пообещал Зеленскому новые средства ПВО в ближайшие недели

Президент Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. "Сегодня мы обсудили имплементацию нашей "формулы мира", сотрудничество по вопросам обороноспособности и энергетической стабильности Украины. Мы также синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7" - написал Зеленский в Twitter.

Сунак в беседе с Зеленским пообещал, что в Украину в ближайшие недели прибудут "еще больше зенитных орудий и ракет противовоздушной обороны малой дальности", сообщила канцелярия британского премьера . В сообщении отмечается, что лидеры договорились провести еще один разговор в ближайшие недели.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры как с украинским коллегой, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. Целью этих переговоров, запланированных на 11 декабря, является укрепление "зернового коридора" в Черном море, сказал Эрдоган на конференции в Стамбуле. Других подробностей он не привел.

Лондон: Россия, возможно, получила новую партию иранских дронов

Россия, возможно, получила новую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Ирана, сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на информацию британской разведки. В ведомстве напомнили, что информация об атаках БПЛА иранского производства появилась впервые за последние три недели. "Эти события еще следует подтвердить, но вероятно, что Россия исчерпала свои предыдущие запасы нескольких сотен дронов "Shahed 131" и "Shahed 136" и теперь получила пополнение", - говорится в сообщении.

Минфин США ввел санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой

Министерство финансов США внесло в санкционные списки более 15 россиян, которых оно считает причастными к нарушению прав человека на аннексированных территориях Украины. Среди них - глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев и секретарь ЦИК Наталья Бударина. Их признали причастными к организации в захваченных областях Украины псевдореферендумов о "присоединении" к России. Всего в санкционный список добавлены фамилии 15 сотрудников ЦИК.

Кроме того, под санкции попали сотрудники администрации президента России Николай Ким и Олег Нестеров, непосредственно причастные к разработке системы "фильтрации" украинских граждан на захваченных российскими войсками территориях. В списки внесены и "чиновники" из так называемой "ДНР" Марина Середа и Алексей Муратов, которые контролировали "фильтрацию" в Донецкой области.

Под санкции попали участник батальона "Ахмат" Очур-Суге Монгуш и россиянка Людмила Зайцева, которых США считает причастными к пыткам и похищению людей.

МОК оставил в силе санкции против РФ и Беларуси

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов после начала войны в Украине. "Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как ответственных за это вопиющее нарушение Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе", - указывается в декларации по итогам саммита. В МОК напомнили, что санкции включают запрет на проведение "международных спортивных мероприятий" в России и Беларуси, а также демонстрацию флага, гимна или любых других средств идентификации этих стран на любых спортивных мероприятиях или встречах. В то же время спортсменам двух стран разрешается выступать под нейтральным флагом или представлять команды других государств.

Илья Яшин приговорен к 8,5 лет колонии за "фейки" о российской армии

Оппозиционный политик, бывший муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. По окончании этого срока ему в течение четырех лет будет запрещено пользоваться интернетом. Такой приговор огласила в Мещанском суде Москвы 9 декабря судья Оксана Горюнова. Она признала Яшина виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". По ее словам, Яшин "действовал с целью формирования негативного отношения к вооруженным силам РФ в обществе и создания ложного мнения относительно целей специальной операции на территории Украины".

Комментируя решение Мещанского суда, Яшин заявил: "Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь".

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